年貨食品稽查 雲林縣查出3件食品不合格

農曆春節假期將至，各大賣場都擠滿人潮採購年節用品，雲林縣長張麗善今天率隊至斗六家樂福進行聯合抽查，包括消防安全設備及食品標示訪查，衛生局抽驗年節食品，有3件來自外縣市的食品不符規定，已移交當地衛生機關處理。

張麗善表示，逢年節賣場人潮多，琳瑯滿目的年貨也讓消費者目不暇給，這次聯合稽查主要針對消防安全設備是否符合規定、業者自衛消防編組初期應變能力、各處逃生通道、安全門、梯是否堵塞，防火區是否受破壞或拆除及是否有違規使用等事項。

雲林縣消防局長林文山表示，針對轄內人潮出入眾多的場所，進行全面性的消防安全檢查，其中大賣場、超市類檢查約200家次，對於不符合規定場所都依法限期改善並追蹤。

雲林縣衛生局長曾春美表示，衛生局在12月份就已經展開全面性的年節抽驗，總共針對大賣場與超商、傳統市場與南北貨商家，共抽驗38家，抽查食品100件，其中75件針對標示的部分檢視，大約有10家有不合格，不合格的部分已經限期改善。

衛生局也抽驗出3件食品不符規定，包括1件蝦醬防腐劑超標，1件酸白菜二氧化硫超標，1件果凍壽桃標示不符，3件產品來自外縣市，已移交外縣市衛生單位處置。