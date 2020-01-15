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影／轉紅5成！台南六甲落羽松季18日登場 味全龍5球星同樂

2020-01-15 16:24聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南六甲林鳳營落羽松近年來爆紅吸引大批遊客賞景，台南市府今年整合擴大舉辦「2020繽紛落雨松、浪漫曾文遊」活動將在18日登場開幕，民政局長顏振標率六甲區長陳啟榮及曾文區區長們齊聚一堂，全力宣傳，今年因氣溫低，落羽松轉色更漂亮，今年新增可愛動物等裝置藝術與波斯菊花海等，在春節期間會達到盛開，更增添落落羽松森林不同的氣圍。

六甲區長陳啟榮說，六甲林鳳營落羽松有2千6百株，分布在園區周遭10區，在前面4區種植波斯菊、薰衣草等，營造花海的景觀外，也放置不少大小不一的風車及可愛動物造型的裝置藝術，還有「台灣稻藝工坊」用稻梗打造的金鼠，最為吸睛，成為拍照打卡王，也適合全家親子賞景。

對於有網友認為裝置藝術破壞落羽松自然景觀，陳啟榮說，另有6區是沒有裝置藝術，適合攝影愛好者或是情侶想要到靜靜地欣賞，建議走到園區裡面的落羽松區，就可以不被干擾。

「2020繽紛落雨松、浪漫曾文遊」活動18日上午開幕，六甲區公所安排打卡闖關好禮兌換活動，六甲數位機會中心更推出手做鑰匙圈做公益，還有各農特產品及文創商品展售，及扯鈴、武術、太鼓、樂器演奏及歌舞表演等。

林鳳營牧場也響應這次活動，邀請2019年成為中華職棒第五隊、即將於2021年加入一軍賽事的味全龍棒球隊5名球星，分別為隊長林旺衛、內野手劉基鴻、投手徐若熙、內野手黃柏豪及投手廖文揚舉行簽名見面會，讓遊客一睹球星風采。

配合落羽松季，曾文區六甲、官田、麻豆、大內、下營等區公所合作推出輕旅行活動，探索曾文區的秘境、享受在地的特色美食。 六甲區長陳啓榮表示，林鳳營火車站及落羽松森林一帶，有賞景拍照，想品嘗六甲美食，也有「六甲美食趣」美食地圖提供饕客好選擇，18日也將發布六甲區觀光導覽地圖，歡迎更多人來六甲深度旅行。

台南六甲落羽松今天因氣溫降低，轉紅更漂亮。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲落羽松今天因氣溫降低，轉紅更漂亮。記者吳淑玲／攝影
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由「台灣稻藝工坊」用稻梗打造的金鼠裝置藝術，吸引遊客拍照。記者吳淑玲／攝影
由「台灣稻藝工坊」用稻梗打造的金鼠裝置藝術，吸引遊客拍照。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲落羽松今年種植草花增添喜氣。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲落羽松今天因氣溫降低，轉紅更漂亮。記者吳淑玲／攝影
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2020台南六甲繽紛落羽松、浪漫曾文遊將從本周六登場。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲落羽松今天因氣溫降低，轉紅更漂亮。記者吳淑玲／攝影
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落羽松林鳳營裝置藝術

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