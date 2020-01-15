影／轉紅5成！台南六甲落羽松季18日登場 味全龍5球星同樂

台南六甲林鳳營落羽松近年來爆紅吸引大批遊客賞景，台南市府今年整合擴大舉辦「2020繽紛落雨松、浪漫曾文遊」活動將在18日登場開幕，民政局長顏振標率六甲區長陳啟榮及曾文區區長們齊聚一堂，全力宣傳，今年因氣溫低，落羽松轉色更漂亮，今年新增可愛動物等裝置藝術與波斯菊花海等，在春節期間會達到盛開，更增添落落羽松森林不同的氣圍。

六甲區長陳啟榮說，六甲林鳳營落羽松有2千6百株，分布在園區周遭10區，在前面4區種植波斯菊、薰衣草等，營造花海的景觀外，也放置不少大小不一的風車及可愛動物造型的裝置藝術，還有「台灣稻藝工坊」用稻梗打造的金鼠，最為吸睛，成為拍照打卡王，也適合全家親子賞景。

對於有網友認為裝置藝術破壞落羽松自然景觀，陳啟榮說，另有6區是沒有裝置藝術，適合攝影愛好者或是情侶想要到靜靜地欣賞，建議走到園區裡面的落羽松區，就可以不被干擾。

「2020繽紛落雨松、浪漫曾文遊」活動18日上午開幕，六甲區公所安排打卡闖關好禮兌換活動，六甲數位機會中心更推出手做鑰匙圈做公益，還有各農特產品及文創商品展售，及扯鈴、武術、太鼓、樂器演奏及歌舞表演等。

林鳳營牧場也響應這次活動，邀請2019年成為中華職棒第五隊、即將於2021年加入一軍賽事的味全龍棒球隊5名球星，分別為隊長林旺衛、內野手劉基鴻、投手徐若熙、內野手黃柏豪及投手廖文揚舉行簽名見面會，讓遊客一睹球星風采。