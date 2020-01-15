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嘉市年貨大街開跑 市長年初一要發1688個鼠年紅包

2020-01-15 15:59聯合報 記者卜敏正／嘉義市即時報導

農曆年節將至，嘉義年貨大街今天起開賣，至2月10日元宵節後，市府在各公有市場內設置攤商展示牆，增添過年氣氛，也方便民眾採買年貨；市長黃敏惠大年初一上午將在文化局廣場，發送「錢鼠」紀念紅包，歡迎大家「來嘉買年貨、走春接喜氣」、初一領紅包。

嘉義市政府今天在市府大廳舉辦年貨大街開跑記者會，活動結合東、西區及北興公有零售市場，保安、共和路、永和街設攤區段，及嘉義魚市場、嘉義市果菜市場、嘉義市肉品市場等傳統市場，鼓勵民眾上街採買年貨，黃敏惠細數嘉義在地美食，強調走進傳統市場，能充分感受過年氣氛。

黃敏惠說，嘉義市傳統市場「不僅食材新鮮且價錢合宜」，一直是雲嘉南地區消費者，購買年貨最佳選擇；今年有21間攤商自我挑戰，完成攤位改造、衛生安全及商品特色，經濟部評比為「樂活名攤」。她也建議遊客，將車停放至市府前停車場，再步行至東市場逛街採買。

另黃敏惠也將循往例，大年初一上午在文化局廣場，限量發放象徵「一路發發」鼠年紀念紅包，在地插畫家莊信棠設計「錢鼠」紅包，內含10元硬幣，祈求「國泰民安」、有一整年好運氣。

嘉義市文化局表示，大年初一上午10時30分，在文化局廣場限量發送1688個鼠年紀念紅包。今年紅包由「錢鼠」當主角，1688代表「一路發發」，當天還有醒獅團獅陣以及鼓陣表演，大年初二安排音樂演出，希望帶給大家一整年好運氣，歡迎市民朋友來文化局走春接喜氣。

嘉義市長黃敏惠公布在地插畫家莊信棠設計「錢鼠」紅包圖樣。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠公布在地插畫家莊信棠設計「錢鼠」紅包圖樣。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市東市場已開始布置、推廣年貨大街。記者卜敏正／攝影
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嘉義市東市場已開始布置、推廣年貨大街。記者卜敏正／攝影
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嘉義市政府今天舉辦年貨大街開跑記者會，市長黃敏惠宣布年貨大街今天起開賣。。圖／嘉...
嘉義市政府今天舉辦年貨大街開跑記者會，市長黃敏惠宣布年貨大街今天起開賣。。圖／嘉義市政府提供
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東發養蜂場今天也到市政府設攤、推廣蜂蜜、花粉產品。圖／嘉義市政府提供
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嘉義年貨大街紅包黃敏惠

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