嘉市年貨大街開跑 市長年初一要發1688個鼠年紅包

農曆年節將至，嘉義市年貨大街今天起開賣，至2月10日元宵節後，市府在各公有市場內設置攤商展示牆，增添過年氣氛，也方便民眾採買年貨；市長黃敏惠大年初一上午將在文化局廣場，發送「錢鼠」紀念紅包，歡迎大家「來嘉買年貨、走春接喜氣」、初一領紅包。

嘉義市政府今天在市府大廳舉辦年貨大街開跑記者會，活動結合東、西區及北興公有零售市場，保安、共和路、永和街設攤區段，及嘉義魚市場、嘉義市果菜市場、嘉義市肉品市場等傳統市場，鼓勵民眾上街採買年貨，黃敏惠細數嘉義在地美食，強調走進傳統市場，能充分感受過年氣氛。

黃敏惠說，嘉義市傳統市場「不僅食材新鮮且價錢合宜」，一直是雲嘉南地區消費者，購買年貨最佳選擇；今年有21間攤商自我挑戰，完成攤位改造、衛生安全及商品特色，經濟部評比為「樂活名攤」。她也建議遊客，將車停放至市府前停車場，再步行至東市場逛街採買。

另黃敏惠也將循往例，大年初一上午在文化局廣場，限量發放象徵「一路發發」鼠年紀念紅包，在地插畫家莊信棠設計「錢鼠」紅包，內含10元硬幣，祈求「國泰民安」、有一整年好運氣。