嘉縣環境清潔周 翁章梁挽袖與民眾一同拚掃

嘉義縣環保局今日上午在六腳鄉塗師社區活動中心舉辦「清淨家園迎新春社區動員齊拚掃」活動，由嘉義縣長翁章梁宣示嘉義縣「全嘉總動員」社區環境大掃除正式展開，邀請民眾一同加入清潔家園的行列，以乾淨的社區環境迎接新的一年。翁章梁呼籲，不僅在過年時做大掃除，平時就要實踐在生活中。

嘉義縣環保局將本月15日至21日訂為「嘉義縣環境清潔週」，結合各鄉鎮市公所加強宣導全民動手維護環境清潔的理念，環保局上午發動環保志工及村里民約200人進行環境清淨、道路清理整頓，清除髒亂工作。

翁章梁在六腳鄉長陳川崎的陪同下挽起衣袖進行環境清潔，在老人食堂內進行打掃，鼓勵長輩將平時活動地方打掃乾淨，令用餐與休憩場所就能更舒適。

翁章梁表示，「庄頭就是咱ㄟ厝內」，民眾除了清理家中髒污、除舊佈新外，對於共同生活的社區，能夠多付出一點行動，社區就像我們家一樣，讓社區與屋內環境一樣，除舊佈新、乾淨整潔，共同整理好社區環境。