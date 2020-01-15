月津港燈節18日登場 台南鹽水更迷人

台南鹽水以元宵蜂炮馳名，但在農曆春節期間還有燈會可看；台南市長黃偉哲今天宣布，2020月津港燈節18日登場，月津港水域將遍布51件海內外裝置藝術燈飾，如夢似幻。

2020月津港燈節主題是「海市蜃樓」，展期1月18日至2月16日，橫跨農曆春節假期；月津港水域將展示51件裝置藝術燈飾，除大專院校及國內作品外，還有日本、荷蘭及瑞士的藝術家作品。

黃偉哲表示，月津港燈節是台灣藝術燈節的一大品牌，月津港燈節和蜂炮更形成鹽水動態與靜態的相互映襯，溪北地區月津港燈節更和溪南地區龍崎空山祭南北輝映，月津港是水域，龍崎在山林，將「台南味」發揮到淋漓盡致。

月津港燈節的前身是2010年原台南縣的鹽水燈會，2011年因台南縣市合併停辦，2012年前行政院長賴清德主政台南時，更名擴大舉辦，如今已成台南知名的燈會活動。

台南市政府文化局人員表示，今年月津港燈節較之往年更盛大，包括「燈區再突破，水域巷弄相互輝映」、「展覽再擴大，串聯規模歷屆最大」、「作品再創新，多媒體作品歷屆最多」、「服務再升級，交通接駁班次綿密」。

今年燈節增設實境（AR）技術、聲光音效等多媒體藝術，讓民眾和靜態的燈飾作品互動；此外，周遭還有永成戲院的掌中劇及電影、橋南老街的水仙花雕刻藝術創作展、信義路繽紛花海，讓鹽水小鎮更迷人。