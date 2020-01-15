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台南新化年貨大街170攤創新高 日本選美小姐任親善大使

2020-01-15 14:17聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

2020台南新化年貨大街將從18日至23日在新化老街登場6天，台南市長黃偉哲今天偕同台南親善大使高橋紫微一起出席記者會，黃偉哲表示，新化年貨大街結合新化老街歷史文化，已成為台南過年必逛採買年貨的「品牌」，今年參展攤位數達到170攤創新高，在大目降廣場及武德殿內還設有超大泰迪態拍照打卡區，讓新化年貨大街不只好吃好買好逛還好玩。

台南市親善大使，也是日本小姐選美第二名高橋紫微擔任台南代言人，高橋紫微在記者會前先逛新化市場品嘗美食小吃，留下深刻印象，並在記者會上用國語表示「台南是她的第二個家鄉」，她展現吹長笛才藝，贏得熱烈掌聲，這次也有高橋紫微粉絲跟著她從日本到台南觀光，希望能吸引更多日本觀光客。

黃偉哲表示，新化年貨大街已經是一個品牌行之有年，而且是創造出非常高的吸睛率跟消費力，他還開玩笑說，他的施政滿意度才7成，新化年貨大街滿意度高達9成6，今年有兩個特點，第一個特點就是參展的年貨大街攤位數創新高，有170攤；第二是邀請台南市親善大使高橋紫微擔任代言人，第三個有泰迪熊與老街做一個結盟，來新化老街有老街，也有年輕朋友及小朋友喜歡的泰迪熊，來新化年貨大街，可以吃吃喝喝、逛逛買買走走都非常適合。

新化剛入選今年交通部觀光局台灣經典小鎮，新化年貨大街內容包括南北貨及百家好店伴手禮、年節百貨、各式美食及特色攤車。今年招商乃是採公開募集優良業者的方式，

歡慶台南年-新化年貨大街從2012年開辦的1400萬元成長至2019年的2200萬元，今年的總攤位數為170攤，內容包括南北貨及百家好店伴手禮、年節百貨、各式美食及特色攤車。招商採公開募集優良業者，最終入選的年貨商，皆是通過層層考驗，嚴選產生，為避免食安疑慮，除由衛生局輔導業者遵守食品標示規範外，同時加強食品衛生稽查，為消費者健康把關。另要求業者明確標示商品價格，以避免消費爭議、維護消費者權益，新化年貨大街提供市民朋友食品安全及品質兼具的優質年貨商品。

今年大目降廣場草坪區設置巨型泰迪熊禁衛軍及燈飾專區，營造出濃濃的年節氣氛，另在武德殿室內布置泰迪熊展示拍照專區，同時結合日本的立食文化在周邊規畫創意造型立食區，方便民眾現場用餐，樹石園新化班18及19日有樹石盆景藝術展，增添大目降文化園區的藝術風華。

在文化藝術表演方面，今年邀請到GJ-蔣卓嘉（創作才子）、李佳歡（穿透系女聲）、阿喜-林育品（宅男女神）、黃偉霖及新化在地出生的張亦馨、金曲獎歌手嚴詠能等藝人，大獲青少年朋友好評的街舞競技活動，也將於1月18日再次登上舞台，將年輕一代融入傳統節慶文化活動。

新化年貨大街的摸彩活動也是特色之一，有刮刮樂，獎項有可愛的大型泰迪熊玩偶、商品卡（提貨券）等多項大獎，滿額禮是購物滿1500元送泰迪熊杯墊、滿2000元送蟋蟀創意零錢包、滿4000元送精美保溫瓶等紀念品，還有「半價商品限時搶購」炒熱現場買氣。

台南新化年貨大街今年170攤，創歷年新高。記者吳淑玲／攝影
台南新化年貨大街今年170攤，創歷年新高。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲（前左）與台南親善大使高橋紫微。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（前左）與台南親善大使高橋紫微。記者吳淑玲／攝影
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台南親善大使高橋紫微（左三）今天為新化年貨大街活動代言。記者吳淑玲／攝影
台南親善大使高橋紫微（左三）今天為新化年貨大街活動代言。記者吳淑玲／攝影
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台南親善大使高橋紫微（左三）今天為新化年貨大街活動代言，並演奏長笛。記者吳淑玲／...
台南親善大使高橋紫微（左三）今天為新化年貨大街活動代言，並演奏長笛。記者吳淑玲／攝影
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年貨大街老街黃偉哲

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