台南本土教育「魔法語花一頁書」 讓語花朵朵開

台南市教育局108學年度舉辦本土教育「魔法語花一頁書」、「小小解說員」、「微電影」競賽，共有3千多名學生參賽，694隊740人獲獎，今天頒獎表揚，學生並以表演方式呈現成果，展現學習力與競爭力。

「魔法語花一頁書」競賽由學生將閩、客、原的先人智慧和諺語，以視覺藝術呈現，融入各族群的風土民情，透過繪畫，揮灑在四開的魔法小書上，成功展現台南是個各族群語言「語花朵朵開」的幸福城市。

國小中年級B組第一名是長安國小胡心? 的「人生劇場」，畫中呈現歡笑與悲傷，運用圖畫人物情緒表情的悲喜對比描繪出人生的甘苦，如實表現出「人生親像大舞台，苦齣笑詼攏總來」 (台語)，透露出學生生活體驗。國小高年級D組第一名是立人國小陳宓妤的「瞧！你努力的成果如何，滿意嗎？」 (阿美族語)，每個學生的欣羨眼神都投射在亮晶晶的螢火蟲身上，生動自然地透露了努力與成果追尋的樂趣。國中E組第一名是復興國中黃宥翔的「勤勞的人，肩上有露水，腳邊有螢火蟲。」運用遠近透視的構圖原理，描繪出阿美族辛勤耕作的努力精神。

「小小解說員」讓參賽學生運用台語、客語、英語及越南語來解說台南市豐富的名勝古蹟景點、宮廟藝陣文化、多元地方特產等，透過學生細膩的觀察，以豐富的語調來深入呈現在地的自然環境與歷史，進而認同自己的家鄉，放眼國際。國小閩南語組第一名的安順國小鄭允淇、國小客語組第一名楊忠錡、曾雲光。

「微電影」競賽的作品題材結合家庭、學校生活點滴、記趣及家鄉故事等，運用本土語言呈現，拍攝生活周遭人、事、物的故事，劇情精彩活潑有趣。24班以下學生組第一名是學甲國小的「蜈蚣來了」，25班以上學生組第一名是進學國小的「進學國小100歲」。國、高中學生組第一名為瀛海高中的「青春與惡的距離」。