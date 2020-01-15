嘉義銅管五重奏 台東偏鄉國小舉辦愛樂響宴

嘉義銅管五重奏今天啟程前往台東4間偏鄉小學，舉辦「台東愛樂響宴」公益演出，讓偏鄉的孩子聽到專業級的銅管五重奏，還可以認識及觸摸不同的銅管樂器。

台東縣三和小學課程教學主任黃睿名，去年10月邀請嘉義銅管五重奏團，到台東的豐榮、三和、鸞山及大坡國小義演，經過3個月的籌劃，嘉義銅管五重奏團今天帶著樂器，往台東前進，明後兩天有4場演出。

嘉義銅管五重奏團長陳玫君接受中央社記者採訪表示，與黃睿名是國小同學，去年黃睿名提到台東偏鄉地區的音樂活動很少，小朋友與當地的阿公、阿婆也沒機會到音樂廳看音樂會，就決定在今年寒假前，到台東做公益演出。

陳玫君說，演出的方式著重與觀眾的互動，曲目都是耳熟能詳的，有哆啦A夢、小號的志願軍、那些年的小幸運、拉瑟斯長號、卡農及世界唯一的一朵花。每演一首曲目就介紹一種銅管樂器，還會安排小朋友當指揮，最後則是讓在場的小朋友與民眾，都可以抱樂器，也可以試吹。

嘉義銅管五重奏副團長施文源表示，他們的團員來自嘉義市管樂團，利用星期二晚間練習，參與各項公益活動，最常到日照中心，與老人互動，這是首次跑到台東。

施文源指出，嘉義市已舉辦過28屆的國際管樂節，嘉義銅管五重奏到台東演出，也要讓台東的鄉親，感受一下嘉義人為什麼對管樂瘋迷。