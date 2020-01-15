影／永康首座景觀滯洪池竣工 西灣滯洪池比規畫大11倍

台南市政府水利局利用公園用地興建西灣里滯洪池，今由市長黃偉哲主持竣工典禮，除比原先規劃大11倍，可改善台南永康西灣崑山一帶淹水情形，也是永康區首座景觀置洪池。

該滯洪池由內政部營建署補助3800萬元，台南市府自籌1千70萬元，合計總工程經費4870萬元，工程在12月6日完工。

台南市長黃偉哲今主持竣工典禮，表示這是由中央跟地方通力合作完成，中央補助近70%經費，讓工程能夠順利地完工，這個容量也是相當大，比預期原先規畫增加了11倍。

市府水利局簡報時表示，本工程將既有北池滯洪體積由原有2723立方公尺擴建至3萬200立方公尺，和既有南池合併計算，總滯洪體積可達3萬2千973立方公尺，比當初規劃大11倍之多，預計可削減的洪峰量為5.3cms，將有效減輕大灣及崑山抽水站負擔，改善永康區西灣里及崑山一帶淹水情形。

水利局說，本工程於規劃時即考量非汛期期間多功能使用，採複式斷面設計，下層施設低水護岸，上層則施設防沖蝕植生護坡，並設計相關綠美化工程，包含街角廣場、步道、安全欄杆、休憩座椅及階梯座椅等，工程完成後，上層空間可供民眾於非汛期時休閒使用。