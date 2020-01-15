2020月津港燈節 夢幻光影再現海市蜃樓

「2020月津港燈節」，將於1月18日至2月16日在南市鹽水區月津港周邊璀璨登場，夢幻光影，再現「海市蜃樓」迷人景致。

台南市政府文化局今在鹽水永成戲院舉行記者會說明活動內容，市長黃偉哲邀請各地遊客來鹽水參與難得盛會 。

黃偉哲說，以藝術性享譽全台的「月津港燈節」舉辦近10年，已為地方帶來430萬觀光人次。為擴大及延長燈節效益，市府自去(2019)年起以鹽水豐厚的歷史文化、生態地景為基底，正式啟動「月之美術館」計畫，11月底首度於街區巷弄推出秋季展「月光之城」，提前為燈節暖身。

文化局表示，此次燈節以「海市蜃樓」為主題，由國內外藝術家、大專校院徵件入選團隊及已開跑的月之美術館「月光之城」，帶來總共51組精彩藝術燈飾作品。

今年燈節首度完整布設於月津港水域以及巷弄燈區，更使用包含擴增實境(AR)技術、聲光音效等多媒體藝術，讓靜態作品透過不同方式與民眾產生互動。