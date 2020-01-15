親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

入伍生操練熱衰竭身亡 陸軍司令部確定要賠476萬元

評／越南、新加坡轉向 圍堵中共新戰略聯盟成形

2020月津港燈節 夢幻光影再現海市蜃樓

2020-01-15 11:53聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

「2020月津港燈節」，將於1月18日至2月16日在南市鹽水區月津港周邊璀璨登場，夢幻光影，再現「海市蜃樓」迷人景致。

台南市政府文化局今在鹽水永成戲院舉行記者會說明活動內容，市長黃偉哲邀請各地遊客來鹽水參與難得盛會 。

黃偉哲說，以藝術性享譽全台的「月津港燈節」舉辦近10年，已為地方帶來430萬觀光人次。為擴大及延長燈節效益，市府自去(2019)年起以鹽水豐厚的歷史文化、生態地景為基底，正式啟動「月之美術館」計畫，11月底首度於街區巷弄推出秋季展「月光之城」，提前為燈節暖身。

文化局表示，此次燈節以「海市蜃樓」為主題，由國內外藝術家、大專校院徵件入選團隊及已開跑的月之美術館「月光之城」，帶來總共51組精彩藝術燈飾作品。

今年燈節首度完整布設於月津港水域以及巷弄燈區，更使用包含擴增實境(AR)技術、聲光音效等多媒體藝術，讓靜態作品透過不同方式與民眾產生互動。

另外，本周六（18日）晚上7時在月津港浮動碼頭的精彩開幕活動，除將結合光影行舟水上劇場，更邀請歌手曹雅雯、卓義峯、梁文音帶來精采演出，邀請全國民眾千萬不要錯過這場春節期間限定、無與倫比的視覺感官饗宴。

2020月津港燈節將登場， 夢幻光影再現「海市蜃樓」迷人景致。圖／台南市政府文化...
2020月津港燈節將登場， 夢幻光影再現「海市蜃樓」迷人景致。圖／台南市政府文化局提供
分享

月津港美術館文化局

延伸閱讀

過年後 南市小內閣將改組

台南小內閣傳更動 黃偉哲：春節後被動調整

快存起來！台南過年期間交通全攻略

選後台南市小內閣傳異動 黃偉哲：被動調整

相關新聞

迎接新年 嘉縣大林辦全鎮大掃除

2020-01-15 13:16

肺炎疫苗打光光 民眾擔心武漢新病毒卻打不到

2020-01-15 12:53

北港水埔長青食堂啟用 全雲林有124處老人共餐

2020-01-15 12:12

影／永康首座景觀滯洪池竣工 西灣滯洪池比規畫大11倍

2020-01-15 11:58

雲林新住民蝶谷巴特迎新春 越南12生肖有貓沒兔年

2020-01-15 11:48

梅山李花櫻花開花 把握兩周最佳賞花期

2020-01-15 11:14

搶救神明大作戰？ 為何太子爺不賣香後賣年菜

2020-01-15 10:00

陪阿公顧店─以繪畫感謝阿公照顧 獲台日兒童畫首獎

2020-01-15 09:17

阿里山景觀台垃圾多 打掃很危險

2020-01-15 00:02

西螺大橋蝴蝶花海 請先別拍照

2020-01-15 00:02

台南首廟天壇 能嗶卡安太歲

2020-01-15 00:01

春節流感高峰 雲林7醫院開門診

2020-01-15 00:00

春節減車潮 雲嘉南搭客運、公車享優惠

2020-01-14 23:59

嘉縣人口續減 年底恐跌破50萬

2020-01-14 23:54

過年後 南市小內閣將改組

2020-01-14 23:23

台南市胡蘿蔔雨災 明起至24日可提現金救助申請

2020-01-14 18:45

台南春節期間仁德交流道北向匝道封閉 要上國道請注意

2020-01-14 18:29

虎尾若瑟教年菜怎麼吃 多攝取三種抗氧化營養素

2020-01-14 16:31

搶手魚貨大尾白鯧魚每斤3000元 愈到年節愈難買到

2020-01-14 16:29

曾窮到身上只剩10元！自強媽顧傷夫養身障兒

2020-01-14 15:55

快存起來！台南過年期間交通全攻略

2020-01-14 15:29

影／阿兜仔扮財神發金幣 嘉義城隍廟推出咬錢鼠吊飾

2020-01-14 15:28

台南下營老石碑遺落學甲慈濟宮物歸原主 今在故里揭碑

2020-01-14 14:02

影／台南推出「山博行漫遊套票」 4大景點6折優惠

2020-01-14 13:56

嘉義縣首次年貨市集周休假日登場 翁章梁化身大廚行銷

2020-01-14 13:02

嘉縣消防局慶成立20週年 週六結合VR體驗、 闖關超吸睛

2020-01-14 12:48

輕度智能障礙男子賣饅頭維生 站14小時只為自給自足

2020-01-14 11:55

心有所「鼠」迎新年 台南安平圖書館18日辦借書贈春聯

2020-01-14 11:04

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

阿里山景觀台垃圾多 阿管處：請民眾多發揮公德心

2020-01-14 16:02

台南小內閣傳更動 黃偉哲：春節後被動調整

2020-01-14 15:42

用悠遊卡也可以添香油寺廟 首廟天壇台南第一家

2020-01-14 15:16

老化少子化嘉縣人口將跌破50萬大關唯獨太保市逆勢成長

2020-01-14 13:46

西螺大橋「巨型蝴蝶」未演先轟動 鎮長：拜託先別拍

2020-01-14 13:25
看更多

熱門文章

西螺大橋「巨型蝴蝶」未演先轟動 鎮長：拜託先別拍

2020-01-14 13:25

台東旅遊業春節後慘淡 業者及縣府都想方設法救觀光

2020-01-14 20:06

10年前陳光標高調行善 無名氏跟進10年捐1億9千萬

2020-01-15 08:50

看過來！春節間期彰化縣各鄉鎮市垃圾清運時間與方式

2020-01-14 15:28

社子島擬劃7.9公頃河川區 地方說明會抗議火爆

2020-01-14 22:17

一次集合4種鞦韆 竹北豆子埔公園大人小孩都愛玩

2020-01-15 03:08

影／單親媽照顧身障兒30年 我人生就只有他沒有夢

2020-01-14 14:02

高雄工廠火警空品劣 趙天麟：拜託市府讓大家有安心感

2020-01-15 10:07

傳顏寬恒接台中市副市長 顏幕僚：怎麼可能？

2020-01-14 16:31

影／與石虎共存 台13線將原線拓寬不再有三義外環道

2020-01-14 22:34

40多年畫千件陶瓷彩繪 匠師董加添見證金門官窯興衰

2020-01-15 03:07

「台版築地」崁仔頂魚市春節到買氣旺 林右昌發紅包

2020-01-15 08:11

楠梓大火引空汙 韓國瑜提醒市民戴口罩出門

2020-01-15 11:19

台南下營老石碑遺落學甲慈濟宮物歸原主 今在故里揭碑

2020-01-14 14:02

搶手魚貨大尾白鯧魚每斤3000元 愈到年節愈難買到

2020-01-14 16:29

南部陽明山！台南梅嶺逾3萬株紫牡丹花海盛開 美到3月

2020-01-15 08:27

全台最大筆！ 彰市大陣仗1億4千萬春節敬老金今點鈔發放

2020-01-15 11:03

高雄林園信昌公司火警釀毒性汙染物逸散 環保局開罰

2020-01-14 20:00

2強棒議員下月進國會 桃市藍營樂見：世代交替

2020-01-14 17:37

陳柏惟當選立委後急罷韓 今貼文「讓白賊虎爛的政客消失」

2020-01-15 11:18

老化少子化嘉縣人口將跌破50萬大關唯獨太保市逆勢成長

2020-01-14 13:46

韓國瑜訪原生藝術育成中心 將成立平台展售特殊生創作

2020-01-14 19:05

5年增加20萬人 鄭文燦報喜：桃園人口破225萬人

2020-01-15 10:58

終於有自己的家！金門就業中心廳舍今動土 明年完工

2020-01-14 20:10

台南小內閣傳更動 黃偉哲：春節後被動調整

2020-01-14 15:42

電機科學生組服務隊 為獨居老人免費修水電

2020-01-14 15:42

輔選不力？ 台中、南投藍綠都有檢討聲

2020-01-15 00:05

阿里山景觀台垃圾多 阿管處：請民眾多發揮公德心

2020-01-14 16:02

曾窮到身上只剩10元！自強媽顧傷夫養身障兒

2020-01-14 15:55

搶救神明大作戰？ 為何太子爺不賣香後賣年菜

2020-01-15 10:00

影／阿兜仔扮財神發金幣 嘉義城隍廟推出咬錢鼠吊飾

2020-01-14 15:28

影／雲端肉粽回來囉！關原加油站整修5個月重新開張

2020-01-14 19:01

高市長小紅包改貼1元新硬幣 年節祝福依然滿滿

2020-01-15 10:43

花蓮中央路變三時相號誌引民怨 縣府：會再多宣導

2020-01-14 17:36

快存起來！台南過年期間交通全攻略

2020-01-14 15:29

北市公車專用道 鋪出「機場跑道」品質

2020-01-14 23:37

影／台南推出「山博行漫遊套票」 4大景點6折優惠

2020-01-14 13:56

桃園捷運工程圍籬佔道 機車騎士怨：被逼車

2020-01-15 11:44

西螺大橋蝴蝶花海 請先別拍照

2020-01-15 00:02

桃園桃合福林重劃動土 鄭文燦：優質生活圈發展更好

2020-01-14 17:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top