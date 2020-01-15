雲林新住民蝶谷巴特迎新春 越南12生肖有貓沒兔年

為了迎接即將到來的農曆春節，移民署南區事務大隊雲林縣服務站，邀請特別邀請「蝶谷巴特」 講師李佳琴，帶領新住民夫妻們共同發揮創意，製作迎春拼貼藝術。

「蝶谷巴特(Decoupage)」起源自16世紀的法國，是指將美麗的圖形剪裁，再貼於器皿或是盒子上的拼貼技藝。

為結合農曆新年氛圍，講師特別準備今年「鼠」年生肖的各種圖案，賦予平凡的玻璃瓶罐新的生命，也讓離鄉背井的新住民們一起感受過節氣氛。

越南受中華文化影響，農曆新年也是十分重要的節日，來自越南的秋草說，越南不是只有在端午節吃粽子，在過年的時候也會吃粽子或是春捲慶祝，越南也有12生肖，但沒有兔年有貓年。

來自大陸的小莉也分享，她說，大陸在過年會包餃子，象徵金元寶，財源滾滾來；在場新住民們，在動手創作「蝶谷巴特」的同時，也開心的認識彼此。

雲林服務站主任黃玟晸表示，服務站每月舉辦的家庭教育及法令宣導課程內容十分豐富多元，目的是為幫助新住民們更快適應在台新生活。