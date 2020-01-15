陪阿公顧店─以繪畫感謝阿公照顧 獲台日兒童畫首獎

嘉義市東區扶輪社昨日下午在大同國小，舉辦「台日兒童畫交流展」頒獎典禮暨開幕式，大同國小美術班官秉賦作品「陪阿公顧店」，以繪畫表達阿公對他無微不至照顧、陪他度過快樂童年，獲得中年級第1名；本次展出台日120件作品，大同國小展期至本月21日止，2月5日至25日移展嘉義市政府一樓大廳，歡迎大家觀賞。

嘉義市副市長陳淑慧、東區扶輪社社長李忠曆，昨天到場頒獎，鼓勵得獎學童在藝術領域卓越表現，頒獎典禮後，大同國小美術班學生做精彩導覽，帶領參觀者透過畫作，看到孩子純真心靈，領略台日兒童創作熱情與生命力。

李忠曆表示，今年舉辦台日兒童繪畫比賽，希望能發揚嘉義之美，讓台日交流更上一層樓，相關畫作3月將送往日本交流展覽，讓日本人也能欣賞台灣的文化創意及兒童畫美學。

官秉賦作品「陪阿公顧店」，充滿童趣、情感，生動表達孩童對阿公日常生活觀察；官媽媽說，因工作關係，官秉賦從小在阿公雜貨店、接受阿公照顧，嬰幼兒時期，還在收銀台上換尿布，秉賦跟阿公情感深厚，創作這幅畫獻給阿公，能夠得獎讓阿公開心不已；官秉賦則說，「這是我阿公的店，謝謝阿公陪我長大，現在換我陪著阿公顧店。」

大同國小彭懷恩作品「北極熊媽媽的眼淚-鑽油平台篇」，獲得高年級組第1名，作品表達對生態環境的擔憂與關懷，人類為私利至北極圈開採石油，北極熊媽媽眼前映出熊爸爸的困境，北極熊寶寶趴在熊媽媽臉龐，小小身影透露著被人類奪取未來的無奈與哀傷。