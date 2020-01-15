親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

Windows 7正式步入歷史！微軟將透過惱人提醒要你升級

10年前陳光標高調行善之後…無名氏跟進10年捐1.9億

陪阿公顧店─以繪畫感謝阿公照顧 獲台日兒童畫首獎

2020-01-15 09:17聯合報 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市東區扶輪社昨日下午在大同國小，舉辦「台日兒童畫交流展」頒獎典禮暨開幕式，大同國小美術班官秉賦作品「陪阿公顧店」，以繪畫表達阿公對他無微不至照顧、陪他度過快樂童年，獲得中年級第1名；本次展出台日120件作品，大同國小展期至本月21日止，2月5日至25日移展嘉義市政府一樓大廳，歡迎大家觀賞。

嘉義市副市長陳淑慧、東區扶輪社社長李忠曆，昨天到場頒獎，鼓勵得獎學童在藝術領域卓越表現，頒獎典禮後，大同國小美術班學生做精彩導覽，帶領參觀者透過畫作，看到孩子純真心靈，領略台日兒童創作熱情與生命力。

李忠曆表示，今年舉辦台日兒童繪畫比賽，希望能發揚嘉義之美，讓台日交流更上一層樓，相關畫作3月將送往日本交流展覽，讓日本人也能欣賞台灣的文化創意及兒童畫美學。

官秉賦作品「陪阿公顧店」，充滿童趣、情感，生動表達孩童對阿公日常生活觀察；官媽媽說，因工作關係，官秉賦從小在阿公雜貨店、接受阿公照顧，嬰幼兒時期，還在收銀台上換尿布，秉賦跟阿公情感深厚，創作這幅畫獻給阿公，能夠得獎讓阿公開心不已；官秉賦則說，「這是我阿公的店，謝謝阿公陪我長大，現在換我陪著阿公顧店。」

大同國小彭懷恩作品「北極熊媽媽的眼淚-鑽油平台篇」，獲得高年級組第1名，作品表達對生態環境的擔憂與關懷，人類為私利至北極圈開採石油，北極熊媽媽眼前映出熊爸爸的困境，北極熊寶寶趴在熊媽媽臉龐，小小身影透露著被人類奪取未來的無奈與哀傷。

教育處表示，本次交流展共展出120幅作品，除了本市得獎作品60件以外，更有日本橫濱市立並木第一、並木第四、並木中央、富岡、小田小學校60件學生作品，日本兒童畫比較重視兒童內心感動，鼓勵兒童以自己的方式，呈現自我樣貌。展出作品中，可以看見老師引領孩子探索，創作出許多實驗性、遊戲性作品，與台灣兒童畫重視技巧性及完整性，有極大不同，值得細細品味。

大同國小彭懷恩作品「北極熊媽媽的眼淚-鑽油平台篇」，獲得高年級組第1名。記者卜敏...
大同國小彭懷恩作品「北極熊媽媽的眼淚-鑽油平台篇」，獲得高年級組第1名。記者卜敏正／攝影
分享
嘉義市副市長陳淑慧（右二）、東區扶輪社社長李忠曆（左二），稱讚官秉賦（中）「陪阿...
嘉義市副市長陳淑慧（右二）、東區扶輪社社長李忠曆（左二），稱讚官秉賦（中）「陪阿公顧店」畫出對阿公的感謝、情感。記者卜敏正／攝影
分享
大同國小美術班學生做精彩導覽，帶領參觀者透過畫作，看到孩子純真心靈。記者卜敏正／...
大同國小美術班學生做精彩導覽，帶領參觀者透過畫作，看到孩子純真心靈。記者卜敏正／攝影
分享
嘉義市東區扶輪社昨日下午在大同國小，舉辦「台日兒童畫交流展」頒獎典禮，副市長陳淑...
嘉義市東區扶輪社昨日下午在大同國小，舉辦「台日兒童畫交流展」頒獎典禮，副市長陳淑慧、東區扶輪社社長李忠曆到場頒獎。記者卜敏正／攝影
分享

北極熊嘉義

延伸閱讀

金門陶瓷廠 彩繪大師明榮退

醫界之光 成醫徐志中奪世界牙醫臨床病例競賽首...

文策院長胡晴舫獲書展首獎 爆迴避爭議

秀峰扶輪社號召送年菜 獨居老人過好年

相關新聞

搶救神明大作戰？ 為何太子爺不賣香後賣年菜

2020-01-15 10:00

阿里山景觀台垃圾多 打掃很危險

2020-01-15 00:02

西螺大橋蝴蝶花海 請先別拍照

2020-01-15 00:02

台南首廟天壇 能嗶卡安太歲

2020-01-15 00:01

春節流感高峰 雲林7醫院開門診

2020-01-15 00:00

春節減車潮 雲嘉南搭客運、公車享優惠

2020-01-14 23:59

嘉縣人口續減 年底恐跌破50萬

2020-01-14 23:54

過年後 南市小內閣將改組

2020-01-14 23:23

台南市胡蘿蔔雨災 明起至24日可提現金救助申請

2020-01-14 18:45

台南春節期間仁德交流道北向匝道封閉 要上國道請注意

2020-01-14 18:29

虎尾若瑟教年菜怎麼吃 多攝取三種抗氧化營養素

2020-01-14 16:31

搶手魚貨大尾白鯧魚每斤3000元 愈到年節愈難買到

2020-01-14 16:29

曾窮到身上只剩10元！自強媽顧傷夫養身障兒

2020-01-14 15:55

快存起來！台南過年期間交通全攻略

2020-01-14 15:29

影／阿兜仔扮財神發金幣 嘉義城隍廟推出咬錢鼠吊飾

2020-01-14 15:28

台南下營老石碑遺落學甲慈濟宮物歸原主 今在故里揭碑

2020-01-14 14:02

影／台南推出「山博行漫遊套票」 4大景點6折優惠

2020-01-14 13:56

嘉義縣首次年貨市集周休假日登場 翁章梁化身大廚行銷

2020-01-14 13:02

嘉縣消防局慶成立20週年 週六結合VR體驗、 闖關超吸睛

2020-01-14 12:48

輕度智能障礙男子賣饅頭維生 站14小時只為自給自足

2020-01-14 11:55

心有所「鼠」迎新年 台南安平圖書館18日辦借書贈春聯

2020-01-14 11:04

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

阿里山景觀台垃圾多 阿管處：請民眾多發揮公德心

2020-01-14 16:02

台南小內閣傳更動 黃偉哲：春節後被動調整

2020-01-14 15:42

用悠遊卡也可以添香油寺廟 首廟天壇台南第一家

2020-01-14 15:16

老化少子化嘉縣人口將跌破50萬大關唯獨太保市逆勢成長

2020-01-14 13:46

西螺大橋「巨型蝴蝶」未演先轟動 鎮長：拜託先別拍

2020-01-14 13:25
看更多

熱門文章

輕度智能障礙男子賣饅頭維生 站14小時只為自給自足

2020-01-14 11:55

西螺大橋「巨型蝴蝶」未演先轟動 鎮長：拜託先別拍

2020-01-14 13:25

台東旅遊業春節後慘淡 業者及縣府都想方設法救觀光

2020-01-14 20:06

影／春節禮物 台中「雙十公車」年初一上路

2020-01-14 10:41

看過來！春節間期彰化縣各鄉鎮市垃圾清運時間與方式

2020-01-14 15:28

社子島擬劃7.9公頃河川區 地方說明會抗議火爆

2020-01-14 22:17

影／單親媽照顧身障兒30年 我人生就只有他沒有夢

2020-01-14 14:02

新北大型家具免費清運17日起申請 年後才能處理

2020-01-14 11:25

10年前陳光標高調行善 無名氏跟進10年捐1億9千萬

2020-01-15 08:50

一次集合4種鞦韆 竹北豆子埔公園大人小孩都愛玩

2020-01-15 03:08

淡北道路明再闖環評 侯友宜預計出席

2020-01-14 12:42

傳顏寬恒接台中市副市長 顏幕僚：怎麼可能？

2020-01-14 16:31

竹縣、市春節食品抽驗 均有生鮮蔬果農藥殘留不符規定

2020-01-14 12:14

影／與石虎共存 台13線將原線拓寬不再有三義外環道

2020-01-14 22:34

竹縣新埔鎮4里1/16停水8小時 預計影響約3400戶

2020-01-14 11:24

春節前除舊佈新 苗栗清運垃圾時間表公布

2020-01-14 10:48

2020高雄蚵子寮漁村小旅行 鎖定國際郵輪客

2020-01-14 10:46

台南下營老石碑遺落學甲慈濟宮物歸原主 今在故里揭碑

2020-01-14 14:02

搶手魚貨大尾白鯧魚每斤3000元 愈到年節愈難買到

2020-01-14 16:29

絕招！最美麗車站「天在看」！？籲請遊客勿亂丟垃圾

2020-01-14 10:22

連辦18年！屏東2952份雞湯送暖 潘孟安開箱安居百寶

2020-01-14 11:19

2強棒議員下月進國會 桃市藍營樂見：世代交替

2020-01-14 17:37

悼念沈一鳴等黑鷹8罹難將士 台東各機關今降半旗

2020-01-14 10:37

老化少子化嘉縣人口將跌破50萬大關唯獨太保市逆勢成長

2020-01-14 13:46

40多年畫千件陶瓷彩繪 匠師董加添見證金門官窯興衰

2020-01-15 03:07

「台版築地」崁仔頂魚市春節到買氣旺 林右昌發紅包

2020-01-15 08:11

高雄林園信昌公司火警釀毒性汙染物逸散 環保局開罰

2020-01-14 20:00

韓國瑜訪原生藝術育成中心 將成立平台展售特殊生創作

2020-01-14 19:05

台南小內閣傳更動 黃偉哲：春節後被動調整

2020-01-14 15:42

南部陽明山！台南梅嶺逾3萬株紫牡丹花海盛開 美到3月

2020-01-15 08:27

桃園燈會 獨家邀來法國馬戲雜耍團「光之巨龍」秀

2020-01-14 11:58

高雄後花園百花爭豔 杉林、美濃準備好了

2020-01-14 12:19

阿里山景觀台垃圾多 阿管處：請民眾多發揮公德心

2020-01-14 16:02

曾窮到身上只剩10元！自強媽顧傷夫養身障兒

2020-01-14 15:55

影／雲端肉粽回來囉！關原加油站整修5個月重新開張

2020-01-14 19:01

影／阿兜仔扮財神發金幣 嘉義城隍廟推出咬錢鼠吊飾

2020-01-14 15:28

電機科學生組服務隊 為獨居老人免費修水電

2020-01-14 15:42

終於有自己的家！金門就業中心廳舍今動土 明年完工

2020-01-14 20:10

快存起來！台南過年期間交通全攻略

2020-01-14 15:29

輔選不力？ 台中、南投藍綠都有檢討聲

2020-01-15 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top