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春節減車潮 雲嘉南搭客運、公車享優惠

2020-01-14 23:59聯合報 記者陳雅玲修瑞瑩李承穎／連線報導

因應春節連續7天假期，公路總局、嘉義區監理所協調各相關單位全力參與疏運工作，實施...
因應春節連續7天假期，公路總局、嘉義區監理所協調各相關單位全力參與疏運工作，實施春節連續假期交通疏運計畫，雲林縣包括劍湖山及綠色隧道路段、北港朝天宮路段、台3線斗六往北路段、台1線虎尾溪橋改建工程橋梁及引道施工路段共有四大易壅塞地雷路段。 記者陳雅玲／攝影
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春節連續7天假期將至，雲林、台南和嘉義市等縣市都推出客運、公車等優惠，也在知名景點加開班次，或請民眾前往知名景點使用替代道路，並利用交通疏運等方案，希望紓解春節期間大量人潮，讓民眾能玩得開心。

雲林監理站指出，雲林縣包括劍湖山及綠色隧道、北港朝天宮、國道3號斗六至霧峰、台1線虎尾溪橋改建工程橋梁等4大壅塞路段，民眾出發前可先查詢改道資訊，行駛替代道路避免壅塞。

雲林監理站長吳孟峰表示，今年春節返鄉車潮預估從1月22日下午湧現到24日晚上，1月26日年初二及29日收假也預期會出現車潮，多家客運都將視人潮機動加班，22日至29日搭乘日統客運國道班車，全票每張可優惠50元。

嘉義市府因應春節大量車潮，即日起到3月1日止搭市區公車1路、7路及66路公車，只要持悠遊卡、一卡通等電子票證就享免費乘車，春節期間公有路邊停車場暫停收費，避免民眾違規停車，造成道路壅塞。

台南市府針對月津港燈節等3大春節活動及赤崁樓等12大景點，做出疏導計畫，民眾除了可以上網查詢，市府並製作「109年臺南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁，也希望民眾有準備再上路。

市府的雙層觀光巴士在春節期間也大降價，持市民卡搭乘雙巴一日票僅99元，自1月20起的3個月內，外地遊客也可購買一日券150元、二日券250元的優惠票。

春節公車車潮

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