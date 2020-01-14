台南市胡蘿蔔雨災 明起至24日可提現金救助申請

農委會今公告台南市（將軍區除外）胡蘿蔔為辦理12月霪雨農業天然災害現金救助地區，凡種植農戶且符合本災害救助對象者，請速向受災地區公所提出申請（假日照常受理申辦），受理至1月24日止。

台南市去年底大雨，正值胡蘿蔔採收期，災情嚴重，除將軍區經農委會列為現金救助地區，佳里、西港等區經勘災後未過，地方反彈，經重新會勘，農委會今公告通過達到現金救助標準。

台南市政府農業局今晚發布新聞稿，主要內容如下：

(一)公告為現金救助地區受災農民，應於1月15日至1月24日期限內(農委會公告救助隔日起10天內)向受災地區公所提出申請。

(二)如因交通中斷或其他不可抗力因素無法於期限內提出申請者，放寬申請期限，授權由區公所個案核實認定，於申請表或受災證明書上加註說明，即可同意延期申請。

(三)為確認有經營農業事實及救助金撥入帳戶，申請時應攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，如承租土地須再檢附有效期間內「土地委託經營或租賃契約書」。

救助地區、救助項目及額度