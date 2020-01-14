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台南春節期間仁德交流道北向匝道封閉 要上國道請注意

2020-01-14 18:29聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市春節期間市區與各大景點總是塞車嚴重，市府今年針對月津港燈節等3大春節活動及赤崁樓等12大景點，做足準備，有相關疏導計畫，民眾除了可以上網查詢，市府並製作「109年臺南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁，也希望民眾有準備再上路，才能玩得開心。

市長黃偉哲與相關單位昨天特別舉辦台南行春記者會，會中除了公布各項春節活動，還有交通疏導計畫，市府指出，交通資訊可以上市府交通局網站http://traffic.tainan.gov.tw/、台南市政府即時交通資訊網http://tntcc.tainan.gov.tw/，及交通局提供之安平GO好行、台南好停、大台南公車、T-Bike等APP查詢。

宣導摺頁則可以在國道1號新營、仁德服務區，國道3號東山、關廟服務區、交通部觀光局雲嘉南國家風景區管理處、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處、台鐵台南站、高鐵台南站、台南市政府觀光旅遊局各旅遊服務中心、各古蹟及藝文中心、市民服務中心等地免費索取。

交通局局長王銘德表示，主要是針對各容易塞車地點，做好公共運輸，民眾如果開車前往，應把車子停放在外圍的停車場，再搭接駁車進入，就能避免塞車。

而今年比較新的措施是仁德交流道北向匝道入口封閉，王銘德表示，仁德已多年未封閉，因為大灣交流道啟用多時，為避免從仁德上高速公路的車潮會回堵在182縣道上，北上匝在初三（1/27）及初四（1/28）兩天0-24時封閉，北上可從大灣匝道上高速公路。

此外，雙層觀光巴士春節期間也大降價，持市民卡搭乘雙巴一日票僅99元，自1月20日起3個月內外地遊客也可購買一日券150元、二日券250元的優惠票，再加上全新的經典路線，全線含延駛安平地區僅停靠台南火車站、赤崁樓、神農街、小西門、孔廟、安平漁人碼頭、億載金城等古蹟菁華景點。

台灣好行88、99路公車春節期間也都半價優惠。

台南市政府交通局春節期間印製「109年臺南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁供索取...
台南市政府交通局春節期間印製「109年臺南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁供索取。記者修瑞瑩／攝影
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春節塞車國家風景區

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