虎尾若瑟教年菜怎麼吃 多攝取三種抗氧化營養素

雲林虎尾天主教若瑟醫院營養室團隊，今天發表一桌抗氧防老的年菜，希望大家金鼠年都能吃的健康、吃的有活力。

院方營養師林宜瑛說，應景年菜大多大魚大肉，烹調方法偏重於油炸、芶芡、糖醋等，油脂攝取量偏高，蔬菜水果的攝取不足，很容易造成營養不均衡。

另外，炸年糕及其他高熱量的加工食品如甜食、香腸、臘肉等加工食品，不但對健康者可能造成肥胖的問題，對罹患高血壓、糖尿病、腎臟病、痛風等慢性疾病長輩更是一大負擔。

林宜瑛表示，現代人飲食蛋白質及脂肪攝取過多，缺乏的是富含纖維質的食物，如蔬菜、水果。只要透過食材的選擇以及烹調方式的些許改變，一樣可以煮得秀色可餐、美味又健康。

她說，疾病和身體老化是跟「氧化自由基」息息相關，要擺脫不良樣貌，就需要從飲食中著手，遠離令自由基增長的食物，例如高熱量、高糖、煎炸、加工醃製品。

在新年大魚大肉後的「非常時期」，多吃抗氧化食物，定能有效對抗青春大敵「自由基」。

常見的抗氧化營養素包括維生素A (β-胡蘿蔔素)、維生素C、維生素E、茄紅素、葉酸、大豆異黃酮、白藜蘆醇、兒茶素、DHA等，適度攝取延緩老化，還幫助提升免疫功能。

今天若瑟醫院營養師團隊利用抗氧化的食材，為大家製作幾樣抗氧，防老無負擔的年菜，並介紹常見的抗氧化營養素主要有三種。

第一種是β-胡蘿蔔素，主要來源是深綠、黃橙色的蔬果，其中以紅蘿蔔、木瓜、芒果和南瓜最具代表性，具有保護眼睛的效果，可以消除自由基，並降低罹患白內障風險。

第二是維生素C，同樣來自深綠、黃色蔬菜、水果，例如芭樂、柳丁、葡萄柚、辣椒、奇異果、花椰菜、草莓、柳橙、檸檬、大蒜等。

但建議不要一次大量維生素C，可以在一天之內分次食用，可達到較好的抗氧化效果，也降低導致結石的風險。

最後是維生素E，屬於脂溶性抗氧化物質，多分佈在細胞膜表面、血液的脂蛋白等處，能阻止脂質的過氧化，進而保護細胞膜，維持正常功能。

最佳食物來源是大豆、玉米、堅果、綠色蔬菜和蔬菜油，例如麥胚芽油、葵花籽油、杏仁果、榛果、橄欖油、酪梨等，可有助於預防膀胱癌、攝護腺癌、大腸癌等。