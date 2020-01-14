搶手魚貨大尾白鯧魚每斤3000元 愈到年節愈難買到

春節將近，熱門年菜象徵「年年有餘、興隆昌盛」的白鯧魚，愈到過年愈搶手，但因氣候變遷及漁民過度捕撈，白鯧魚數量愈來愈少，加上過年需求量增加，越大尾價格越高，價格居高不下，嘉義縣沿海漁民捕獲量少，東石魚市場大多1公斤以下小尾白鯧魚，拍賣價每斤1800元，和去年差不多。

前年有漁民過年前捕獲3公斤大白鯧魚，以每公斤1900元拍賣，這條魚賣5800元，漁民及買到民眾都笑呵呵，今年至今還未捕獲大白鯧魚。承銷商張金國說，捕獲白鯧魚大多5、600公克，每斤1800元，愈大尾愈接近過年價格愈高。

白鯧因「鯧」字有昌隆意味，春節深獲民眾喜愛，因白鯧魚無法人工飼養，漁獲愈來愈少，物以稀為貴，近幾年價格高漲，一年比一年貴，嘉義區漁會推廣部主任吳純裕說，因產量銳減，往年春節前曾飆到每斤3000元，今年景氣冷，買氣不如以往。