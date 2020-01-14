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曾窮到身上只剩10元！自強媽顧傷夫養身障兒

2020-01-14 15:55聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

69歲張允柔，丈夫因車禍傷及腦部，當時身障兒子才出生8個半月，她一肩扛起家中重擔，曾經身上僅剩10元，不服輸的她，從未放棄過2名家人，如今張允柔還完債務，每周兩天到慈濟環保站做志工，還用自己的經歷鼓勵別人。

張允柔獨自照顧2個生活無法自理的家人，家中的經濟重擔，壓得她快喘不過氣，有次她把僅剩的200元交給先生後去上班，拜託公司先給當天工資。她也曾身上只剩10元，拜託一名要去買自助餐的阿婆幫忙買10元白飯，順便加一點菜湯，一路走來十分艱辛。

張允柔從事過照服員、工廠作業員、擺地攤、家庭代工，不願欠債的她領到工資、勞保退休金後即為兒子還學費，經濟相當艱困，十方啟能中心得知後提報給慈濟，志工前往關懷，張原本不願接受援助，因她認為有更多人比她更苦，經過與志工多次互動，為了兒子，才接受慈濟每月生活補助。

張允柔日前將兒子的學費還完，無債一身輕的感覺讓她感覺很棒，秉持回饋社會的心，她開始到慈濟環保站做回收，從每周一天，到現在每周二天，還會開車載其他志工一起做環保，樂觀正向的她也用自身經歷鼓勵別人。

張允柔說，「很多人覺得她很命苦，但她認為還有人比她更可憐」，她非常感恩這門功課讓她體會人生，過去她脾氣不好、稜角太多，這對父子是賜給她、磨練她的稜角，她現在講話才比較溫柔。

張允柔還完債務後，每周兩天到慈濟環保站做志工，還用自己的經歷鼓勵別人。圖／慈濟慈...
張允柔還完債務後，每周兩天到慈濟環保站做志工，還用自己的經歷鼓勵別人。圖／慈濟慈善事業基金會提供
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