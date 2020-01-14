快存起來！台南過年期間交通全攻略

因應即將來臨的春節假期，交通局已完成月津港燈節、鹽水蜂炮、龍崎空山祭3大活動及安平古堡、赤崁樓等12大景點的交通疏運規劃，同時，為迎接新春遊客，府城雙層巴士也推出經典路線及優惠票價，建議遊客多多利用串聯各景點的大台南公車、T-Bike及雙層巴士來規劃行程。

市長黃偉哲表示，台南旅遊的特色在「慢遊」，春節假期7天，為了提供順暢的交通環境，交通局已擬定交通疏導及相關的配合措施，期能有效紓解過年期間各景點的交通問題，相關交通資訊民眾可利用台南市政府交通局網站http://traffic.tainan.gov.tw/、台南市政府即時交通資訊網http://tntcc.tainan.gov.tw/，及交通局提供之安平GO好行、台南好停、大台南公車、T-Bike等APP查詢。

市長黃偉哲建議市民及遊客可多多利用大台南公車，因為今年春節期間，雙層巴士推出新的票價優惠，持市民卡搭乘雙巴一日票僅99元，自1月20日起3個月內外地遊客也可購買一日券150元、二日券250元的優惠票，再加上全新的經典路線，全線含延駛安平地區僅停靠台南火車站、赤崁樓、神農街、小西門、孔廟、安平漁人碼頭、億載金城等古蹟菁華景點，歡迎來府城搭乘「大台南公車」走春。

黃偉哲指出，為使民眾得知台南各景點春節期間的交通疏導及管制訊息，交通局特印製「109年臺南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁，民眾可於國道1號新營、仁德服務區，國道3號東山、關廟服務區、交通部觀光局雲嘉南國家風景區管理處、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處、台鐵台南站、高鐵台南站、台南市政府觀光旅遊局各旅遊服務中心、各古蹟及藝文中心、市民服務中心等地免費索取。

交通局局長王銘德指出，大台南智慧交通中心監控春節市區交通、台南轉運站改善火車站北門交通狀況。同時，T-Bike站點61處，春節期間台灣好行88、99路公車半價優惠，歡迎民眾來古都台南體驗「搭乘公車、騎腳踏車、輕緩步行（BBW）」的慢遊輕旅行的新年。

為了能即時處理春節期間的交通問題，交通局將開設「交通疏運指揮中心」，自1月25日至1月29日每日均有主管同仁輪值，監控本市各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題，專線電話為(06)299-8229。

交通局表示，有關春節期間停車收費方式，除崇善路龍山、東光路地下、文化中心廣場、榮譽街、崇明路E6、德光公園、崇明五街公兒E37、和平公園停車場、大學路社E2等32處，全年無休照常收費外，其餘公有路邊、路外停車格位，109年1月23日至1月29日暫停收費。

春節期間民眾仍可持繳款期限內的停車繳費通知單向全國各地統一（7-11）、全家、萊爾富、OK等超商門市繳費，請民眾多加利用超商繳費。委外拖吊春節期間配合警察單位進行交通障礙排除，中北、東仁拖吊場維持24小時領車作業，安平車輛保管場暫停服務。

另外，台南市109年計程車運價，1月20日至1月29日按錶計費（春節加成50元已計入）。