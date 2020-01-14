親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

817震撼三關鍵：香港反送中、青年崛起、中產轉向

退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

快存起來！台南過年期間交通全攻略

2020-01-14 15:29聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

因應即將來臨的春節假期，交通局已完成月津港燈節、鹽水蜂炮、龍崎空山祭3大活動及安平古堡、赤崁樓等12大景點的交通疏運規劃，同時，為迎接新春遊客，府城雙層巴士也推出經典路線及優惠票價，建議遊客多多利用串聯各景點的大台南公車、T-Bike及雙層巴士來規劃行程。

市長黃偉哲表示，台南旅遊的特色在「慢遊」，春節假期7天，為了提供順暢的交通環境，交通局已擬定交通疏導及相關的配合措施，期能有效紓解過年期間各景點的交通問題，相關交通資訊民眾可利用台南市政府交通局網站http://traffic.tainan.gov.tw/、台南市政府即時交通資訊網http://tntcc.tainan.gov.tw/，及交通局提供之安平GO好行、台南好停、大台南公車、T-Bike等APP查詢。

市長黃偉哲建議市民及遊客可多多利用大台南公車，因為今年春節期間，雙層巴士推出新的票價優惠，持市民卡搭乘雙巴一日票僅99元，自1月20日起3個月內外地遊客也可購買一日券150元、二日券250元的優惠票，再加上全新的經典路線，全線含延駛安平地區僅停靠台南火車站、赤崁樓、神農街、小西門、孔廟、安平漁人碼頭、億載金城等古蹟菁華景點，歡迎來府城搭乘「大台南公車」走春。

黃偉哲指出，為使民眾得知台南各景點春節期間的交通疏導及管制訊息，交通局特印製「109年臺南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁，民眾可於國道1號新營、仁德服務區，國道3號東山、關廟服務區、交通部觀光局雲嘉南國家風景區管理處、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處、台鐵台南站、高鐵台南站、台南市政府觀光旅遊局各旅遊服務中心、各古蹟及藝文中心、市民服務中心等地免費索取。

交通局局長王銘德指出，大台南智慧交通中心監控春節市區交通、台南轉運站改善火車站北門交通狀況。同時，T-Bike站點61處，春節期間台灣好行88、99路公車半價優惠，歡迎民眾來古都台南體驗「搭乘公車、騎腳踏車、輕緩步行（BBW）」的慢遊輕旅行的新年。

為了能即時處理春節期間的交通問題，交通局將開設「交通疏運指揮中心」，自1月25日至1月29日每日均有主管同仁輪值，監控本市各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題，專線電話為(06)299-8229。

交通局表示，有關春節期間停車收費方式，除崇善路龍山、東光路地下、文化中心廣場、榮譽街、崇明路E6、德光公園、崇明五街公兒E37、和平公園停車場、大學路社E2等32處，全年無休照常收費外，其餘公有路邊、路外停車格位，109年1月23日至1月29日暫停收費。

春節期間民眾仍可持繳款期限內的停車繳費通知單向全國各地統一（7-11）、全家、萊爾富、OK等超商門市繳費，請民眾多加利用超商繳費。委外拖吊春節期間配合警察單位進行交通障礙排除，中北、東仁拖吊場維持24小時領車作業，安平車輛保管場暫停服務。

另外，台南市109年計程車運價，1月20日至1月29日按錶計費（春節加成50元已計入）。

春節期間大台南公車1月24日(除夕夜)除高鐵台南站接駁車H31市府線、H62奇美線及高鐵嘉義站黃9、橘9營運至正常結束時間，餘各路線行駛至19:00收班。民眾若對「大台南公車」春節期間行駛方式，有任何疑問，可電洽府城客運：(06)221-9177、興南客運(06)263-6637、新營客運(06)632-2513與四方電巴(2986922)詢問。相關公車資訊可參閱大台南公車網站(http://2384.tainan.gov.tw）查詢或撥公車語音查詢電話：(06)299-8484(我坐坐巴士巴士)。

台南是過年期間交通雍塞，交通局規劃了疏運方案。記者修瑞瑩／攝影
台南是過年期間交通雍塞，交通局規劃了疏運方案。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南是過年期間交通雍塞，交通局規劃了疏運方案。記者修瑞瑩／攝影
台南是過年期間交通雍塞，交通局規劃了疏運方案。記者修瑞瑩／攝影
分享

春節公車雙層巴士

延伸閱讀

選後台南市小內閣傳異動 黃偉哲：被動調整

影／台南推出「山博行漫遊套票」 4大景點6折...

改善交通 預算加碼

黃偉哲 帶農民拚經濟

相關新聞

台南小內閣傳更動 黃偉哲：春節後被動調整

2020-01-14 15:42

老化少子化嘉縣人口將跌破50萬大關唯獨太保市逆勢成長

2020-01-14 13:46

西螺大橋「巨型蝴蝶」未演先轟動 鎮長：拜託先別拍

2020-01-14 13:25

曾窮到身上只剩10元！自強媽顧傷夫養身障兒

2020-01-14 15:55

影／阿兜仔扮財神發金幣 嘉義城隍廟推出咬錢鼠吊飾

2020-01-14 15:28

用悠遊卡也可以添香油寺廟 首廟天壇台南第一家

2020-01-14 15:16

台南下營老石碑遺落學甲慈濟宮物歸原主 今在故里揭碑

2020-01-14 14:02

影／台南推出「山博行漫遊套票」 4大景點6折優惠

2020-01-14 13:56

嘉義縣首次年貨市集周休假日登場 翁章梁化身大廚行銷

2020-01-14 13:02

嘉縣消防局慶成立20週年 週六結合VR體驗、 闖關超吸睛

2020-01-14 12:48

輕度智能障礙男子賣饅頭維生 站14小時只為自給自足

2020-01-14 11:55

心有所「鼠」迎新年 台南安平圖書館18日辦借書贈春聯

2020-01-14 11:04

悼念沈一鳴等黑鷹8罹難將士 台東各機關今降半旗

2020-01-14 10:37

小刪350萬 台南工策會預算敗部復活

2020-01-13 23:23

安內攘外…邱莉莉「含淚接總召」

2020-01-13 23:21

甩過年「肥」 春聯教你飲食秘笈

2020-01-13 23:20

汰換鍋爐、推電動車 雲林空氣變好了

2020-01-13 23:19

年節好禮比拚 雲林搶推「滴雞精」

2020-01-13 23:12

暴龍陪你逛大街辦年貨 虎尾扶輪社巧思送愛

2020-01-13 18:31

冬雨成災農民難過年 嘉縣根莖作物受災重啟動現金救助

2020-01-13 17:08

創世基金會寒士尾牙急需認捐 善心人士拋磚引玉

2020-01-13 17:01

大選慘敗中國國民黨要改名？ 蔡育輝：有何不可

2020-01-13 16:58

台南廢胎廠大火臭煙蔽天開罰？環保局：先確認失火原因

2020-01-13 16:36

漁民捕獲的「怪生物」真相出爐 學者鑑定是快蛸

2020-01-13 16:25

嘉義年菜送暖弱勢 九華山地藏庵捐冬令救濟金

2020-01-13 15:28

暖冬影響 阿里山迷糊步道櫻花開

2020-01-13 14:21

「黃阿瑪」、藝人曾莞婷提前賀春節 贈禮99歲阿嬤圍爐

2020-01-13 13:13

月津港燈節將登場 台南雙燈會春節吸客

2020-01-13 13:11

「超級設計師」媽祖本尊操刀 善化慶安宮免費福袋亮相

2020-01-13 13:10

懶人包大公開！必逛必看必吃必拍 金鼠年台南行春6大玩法

2020-01-13 12:37

旅外美髮師返鄉義剪為長輩 東山吉貝耍真溫馨

2020-01-13 11:44

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

台南議會民進黨團總召交接 議員少一席未來運作更困難

2020-01-13 16:56

黃偉哲雙手一攤連喊5次「哇嘸栽」 原來是為了這件事

2020-01-13 14:12

近5年最高 雲林去年空氣品質良好日數達83％

2020-01-13 13:25
看更多

熱門文章

輕度智能障礙男子賣饅頭維生 站14小時只為自給自足

2020-01-14 11:55

大選慘敗中國國民黨要改名？ 蔡育輝：有何不可

2020-01-13 16:58

新北環狀線再挑戰通車 市府：有信心農曆前通車

2020-01-13 16:59

落實國小校校有幼兒園 桃園增建18所

2020-01-13 23:19

大排長龍！慶祝什麼嘸人知 屏東神秘楊先生送250份雞排

2020-01-13 17:27

屏人口跌跌不休 下屆議員恐減12席

2020-01-13 23:38

武陵賞櫻從宜蘭三星出發2日遊 贈品好康優惠多

2020-01-14 06:53

苗縣2票所未逐張唱名開政黨票 選委會：絕不可能作票

2020-01-13 16:18

民進黨大勝 林佳龍讚洪慈庸蕭美琴「青年參政榜樣」

2020-01-13 19:54

西螺大橋「巨型蝴蝶」未演先轟動 鎮長：拜託先別拍

2020-01-14 13:25

漁民捕獲的「怪生物」真相出爐 學者鑑定是快蛸

2020-01-13 16:25

環狀線農曆年前通車？ 新北：有信心

2020-01-14 00:33

影／春節禮物 台中「雙十公車」年初一上路

2020-01-14 10:41

問鼎2022台北市長？ 林右昌：未來的事等來了再決定

2020-01-13 16:58

坪林金瓜寮自行車道 增2路線滿足單車騎士挑戰性

2020-01-14 07:46

陳柏惟與尹立賣「光復高雄」福袋 千人大排長龍挺罷韓

2020-01-13 17:28

竹縣蔡英文得票率再升高但立委卻敗 黨部建議提名儘早

2020-01-13 16:56

籲蘇花改提高速限 公路總局：大貨車通行後再評估

2020-01-13 16:55

春節出遊 高雄山區賞花泡湯可行走替代道路

2020-01-14 07:40

善待雞吃好蛋 高雄青年返鄉築夢友善牧場

2020-01-14 07:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top