影／阿兜仔扮財神發金幣 嘉義城隍廟推出咬錢鼠吊飾

國定古蹟嘉義城隍廟接2020金鼠年到來，推出新年小物「愛你愛你咬錢鼠」吊飾，「咬錢鼠」與「搖錢鼠」發音相同，還在吊飾內放一元硬幣，搖動吊飾還會發出響聲，希望財運跟著錢鼠響聲滾滾來，廟方將於農曆春節初三、初四免費發送，歡迎信眾到城隍廟與五路財神廟祈福拜拜。

嘉義城隍廟今天上午邀請嘉義火焰舞團孫嘉蓉團長帶領來自巴西、美國、比利時、墨西哥等5名外籍民眾，扮演五路財神爺從財寶盒發放錢幣形狀的巧克力，12名2到5歲的小朋友也穿上「小錢鼠」布偶裝來跳舞，多名外國籍民眾也拿著咬錢鼠吊飾到財神殿過香爐、摸金元寶，體驗台灣傳統習俗。

扮演財神爺的比利時籍學生說，他的中文名字取作「張柳 」，在嘉義高工學習中文，在比利時的新年沒有這麼熱鬧，也只有中國城有過年氣氛，很喜歡台灣的農曆春節的熱鬧，他為了扮演財神發大財的舞蹈，兩個月來每周花一天練習，祝大家恭喜發財。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，鼠是十二生肖之首，今年歲次庚子金鼠年特別設計「咬錢鼠」，在民間若遇見咬錢鼠，是招財之象徵，有帶來財源運勢等意涵。

他說，此次的錢母，設計理念外形以太極兩儀曲線做為主體，正面圖像結合「錢鼠招財」，背面圖像結合「福祿滿載」，象徵新的鼠年好事發生「人氣旺、工作旺、財運旺」，鼠年再來寶，祝福信眾新的一年能有好兆頭。

廟方總幹事葛永樂指出，每年免費發送錢母是嘉義城隍廟盛事之一，發放新年小物，都會吸引大批人潮，今年在廟埕免費發送錢母「咬錢鼠」數量各2千個，前50名的信眾將會加贈凱基銀行為嘉義城隍廟精心製作「限量款」金鼠年錢母，歡迎民眾一起來拿錢母、沾財氣。