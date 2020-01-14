台南下營老石碑遺落學甲慈濟宮物歸原主 今在故里揭碑

台南市學甲慈濟宮去年發現宮內285年珍貴老石碑 屬於下營區茅港尾保（今下營區茅營里），決定物歸原主，今天在茅港尾天后宮舉辦揭碑儀式。

天后宮管理委會主任委員馮進士表示，茅港尾天后宮草創於康熙16年(西元1677年)已經343年，根據文獻記載此碑文記載著茅港尾堡過往先民開墾的範圍，感謝學甲慈濟宮董監事會隆重且無償歸還給茅港尾，一同參與的鄉親朋友備感與有榮焉。

出身自茅港尾地區的佳里信義國小馮郁元表示，去年偶然間，在學甲慈濟宮內發現這塊內文有茅港尾字樣，回去求證之後，確定是自己故鄉的重要文物，再轉告廟方接洽事宜。

無條件贈與石碑的學甲慈濟宮董事長王文宗說，置放慈濟宮內多年的石碑竟然是塊寶物，而且對於下營地區民眾來說意義非凡，應該說「失而復得」，非常榮幸有這個機會能與茅港尾天后宮合作，更加堅定兩宮之前的情誼。

遺落在學甲慈濟宮的「嚴禁冒墾義塚碑記」珍貴老石碑，落款雍正十三年九月(西元1735年)，至今已有285年的歷史，為南瀛地區老石碑排行第三。

石碑內文記載「嚴禁奸民冒墾茅港尾保（今下營區茅營里）龍船窩義塚，亦不得藉端滋事，內文為當時蘇姓舉人在茅港尾堡劃地為界並立碑告示」。