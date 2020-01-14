台南下營老石碑遺落學甲慈濟宮物歸原主 今在故里揭碑
台南市學甲慈濟宮去年發現宮內285年珍貴老石碑 屬於下營區茅港尾保（今下營區茅營里），決定物歸原主，今天在茅港尾天后宮舉辦揭碑儀式。
天后宮管理委會主任委員馮進士表示，茅港尾天后宮草創於康熙16年(西元1677年)已經343年，根據文獻記載此碑文記載著茅港尾堡過往先民開墾的範圍，感謝學甲慈濟宮董監事會隆重且無償歸還給茅港尾，一同參與的鄉親朋友備感與有榮焉。
出身自茅港尾地區的佳里信義國小馮郁元表示，去年偶然間，在學甲慈濟宮內發現這塊內文有茅港尾字樣，回去求證之後，確定是自己故鄉的重要文物，再轉告廟方接洽事宜。
無條件贈與石碑的學甲慈濟宮董事長王文宗說，置放慈濟宮內多年的石碑竟然是塊寶物，而且對於下營地區民眾來說意義非凡，應該說「失而復得」，非常榮幸有這個機會能與茅港尾天后宮合作，更加堅定兩宮之前的情誼。
遺落在學甲慈濟宮的「嚴禁冒墾義塚碑記」珍貴老石碑，落款雍正十三年九月(西元1735年)，至今已有285年的歷史，為南瀛地區老石碑排行第三。
石碑內文記載「嚴禁奸民冒墾茅港尾保（今下營區茅營里）龍船窩義塚，亦不得藉端滋事，內文為當時蘇姓舉人在茅港尾堡劃地為界並立碑告示」。
這塊老石碑日前由天后宮管理委員會與鄉親隆重迎回後，暫放在茅港尾天后宮，供民眾觀賞，春節期間將會有客籍藝術家曾文忠名師油畫特展及限量茅港媽祖發財金發放，歡迎信眾前來走春、索取。
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