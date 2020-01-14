影／台南推出「山博行漫遊套票」 4大景點6折優惠

台南市政府結合山上區花園水道博物館、左鎮化石園區、南瀛天文館及虎頭埤風景區等4處景點，串聯山區博物館旅遊今天推出「山博行漫遊套票」，原價460元，套票優惠價280元，使用期限到明年1月31日，號稱「折扣優惠殺很大」，民眾可到南山上花園水道博物館、台南左鎮化石園區、南瀛天文館、虎頭埤風景區、赤崁樓及安平古堡購票參觀，「要給喜歡參觀博物館民眾多一種優惠旅遊選擇」。承辦單位：文化局古蹟營運科，聯絡人：程崑峰，電話：06-3901341，e-mail：ckf@mail.tainan.gov.tw

市長黃偉哲說，當初去看了山上水道，還有去看了左鎮化石，覺得這兩個地方那麼近，如果能夠把這個連成一線二套票該多好，那這樣民眾可以去這裡又去那裡去，多消費一些賣紀念品也好，吃吃喝喝也好；結果也的確替這兩個地方的經濟有幫助。

他說，副市長王時思認為不僅是左鎮跟山上，應該進一步把周邊的大內、虎頭埤都整合在一起，變成一個雖是山區、但是有山有水，還有自來水，非常好的連成一氣景點。