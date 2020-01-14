老化少子化嘉縣人口將跌破50萬大關唯獨太保市逆勢成長

農業縣嘉義縣受老化、少子化及人口流失三重衝擊，去年老人比例19.6%蟬聯全台居冠，新年開始，縣府民政處最新人口統計，去年50萬3113人，較前年50萬7068人，減少3955人，1年流失近4000人，快跌破50萬大關，18鄉鎮市人口幾乎全面減少，唯獨縣治太保市一枝獨秀，人口年年成長，去年3萬8301人，較前年3萬8069人增加232人。

嘉縣總人口從99年人口54萬3248人，減到去年108年剩50萬3133人，10年共減少4萬零115人，比太保市3萬8301人還多，相當於消失1個鄉鎮人口，若人口流失不減緩，以去年流失3955人，50萬人口到今年底不保。

全縣65歲以上老人共9萬8663人，今年可望突破10萬大關；面對老化少子化及人口流失三重衝擊，縣長翁章梁就職周年，宣示加速推動農工業發展以及觀光產業，勇敢轉型。

戶政科統計，就出生及死亡人數統計來看，每年死亡人數幾乎比出生多1倍，去年死亡5568人，新生兒只有2966人，相較98年死亡4759人，出生4252人，少子化，新生兒逐年減少，老化死亡人數年年增加。