嘉義縣首次年貨市集周休假日登場 翁章梁化身大廚行銷

年節近了！嘉義縣首次大型年貨市集18、19日周休假日，在縣政府前廣場星巴克旁綠地澎湃開市，募集18鄉鎮市共200攤在地好貨設攤，還有多樣滿額贈好禮送大家，上午縣長翁章梁化身大廚在縣府中庭，使用在地食材，教導大家做團圓圍爐火鍋，推廣嘉義優鮮。

宣傳活動琅玡布袋戲團戲偶表演開場，接著翁章梁化身阿梁師大廚，與崇美農場負責人林美珠完成「家和萬事興」圍爐火鍋，以雞魚為主，搭配過年主題，加入乾貨、特產熬煮，打造團圓圍爐火鍋；會場嚴選伴手禮協會會員擺烤香腸及蘿蔔糕，花生、小番茄及等特產品讓來賓品嘗。

縣府去年9月起舉辦嘉有好市集，受民眾好評，配合過年讓民眾辦年貨，整合嘉有好市集及年貨市集200攤在地商家，分享年貨伴手禮、南北貨、文創商品給民眾。翁章梁說，縣府將全嘉優質店家集中，打造最大規模年貨市集，讓民眾逛市集一次購好購滿年貨。

市集集結優質年貨商家、伴手禮、文創商品、在地美食，為刺激場買氣，推出消費滿額贈獎活動，消費滿額兌換多重好禮贈，最大獎還能將生鮮高級烏魚子帶回家，消費滿300元換取年貨市集「限定環保袋」及「20元消費抵用券」；消費滿500元兌換「限定環保袋」及「新春紅包組」；累積消費滿千元，除可兌換好禮，還能再參加「紅包抽抽樂」，超過800份紅包好禮。