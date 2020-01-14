嘉縣消防局慶成立20週年 週六結合VR體驗、 闖關超吸睛

嘉義縣消防局在民國88年7月1日正式成立，至今已成立20周年，嘉縣消防局將在18日上午舉辦「嘉義縣慶祝109年119消防節表揚典禮」，活動邀請嘉義縣長翁章梁主持，現場除頒獎外，更舉辦VR實境體驗、消防護照闖關等活動，提供民眾學習並體驗防災的重要性。

事前推出的活動宣傳影片以輕鬆詼諧方式呈現，先是消防人員在馬路上走台步，經過消防車後，隨即著裝完畢，展現消防人員活力與前往現場救災的效率，最後更以空拍方式，數名工作人員躺在地上，排出數字20的字樣，以此紀念20周年，相當吸睛。

活動除表揚全國消防、義消楷模鳳凰獎、全國災害防救志工菁英獎、消防楷模獎、終身奉獻獎等獎項外，更在消防局一樓入口大廳處舉辦時空走廊歷史回顧展，播放回顧影片，展示消防局廳舍初成立沿革器具、災害搶救重大事蹟等相關相片，動靜態展示讓民眾了解從警察時代到警消分隸時代變遷經過，並了解消防歷史淵源。

會場內也安排火災避難演練的VR實境體驗，讓民眾體驗並提升防火避難知識，另以「濃煙體驗室」引導民眾學習火場逃生低姿爬行技巧；同時在會場外安排「消防護照集章」闖關活動，使孩童能透過互動體驗多元學習消防知識，將防災教育向下紮根。