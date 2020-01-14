輕度智能障礙男子賣饅頭維生 站14小時只為自給自足

嘉義縣民雄鄉40多歲患有輕度智能障礙的張姓男子，每天早上9點到晚上11點都會到嘉義縣民雄鄉頭橋大九九外販賣一包80元5顆的饅頭，他表示，一天賺下來可能只能支撐生活用度，但至少能自給自足。

張男表示，他的饅頭是由友人王姓女子協助純手工製作，已在這裡賣饅頭接近2年左右，以前曾在鄰近的全聯外販售2、3年，但後來可能有同性質的人在賣，而被店家驅趕，張男說，他有時會看人潮改賣刮刮樂，如果饅頭當天沒賣完，會再送到需要的弱勢團體便宜售出。

王女表示，她與張男已認識10多年，張男的父母離世之後，大哥常常打張男，曾拿張男的身分證去換錢，後來發現張男常常會離家出走，才又幫他找到房子住，因為張男有輕度智能障礙，頭腦記憶力不好也不善言語，所以工廠不太會僱聘他。

張男現在每月只可領3500元的社會扶助金，雖然王女協助查到有補助20萬，但可能被張男愛賭博的大哥騙走，無法辦到更多扶助金，只能盡力協助張男自給自足，做饅頭給他賣，王女說，這些饅頭需從半夜開始製作，平均10顆饅頭就需要做1個小時，一天約可製作10多包，早上再由張男帶走販售。