悼念沈一鳴等黑鷹8罹難將士 台東各機關今降半旗

元月二日黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴在內的8名國軍將士罹難殉職，8將士今天上午隆重公祭，國家以國殤規格為8將士「送行」，行政院下令全國各機關降半旗一天哀悼，台東縣政府等機關單位與各學校今天一早也依令降半旗。

台東縣政府民政處表示，數日前，就收到行政院公文，指示今天降半旗一天悼念黑鷹罹難8將士，縣府立即轉達各鄉鎮市公所、學校等單位，要求遵照辦理。