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悼念沈一鳴等黑鷹8罹難將士 台東各機關今降半旗

2020-01-14 10:37聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

元月二日黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴在內的8名國軍將士罹難殉職，8將士今天上午隆重公祭，國家以國殤規格為8將士「送行」，行政院下令全國各機關降半旗一天哀悼，台東縣政府等機關單位與各學校今天一早也依令降半旗。

台東縣政府民政處表示，數日前，就收到行政院公文，指示今天降半旗一天悼念黑鷹罹難8將士，縣府立即轉達各鄉鎮市公所、學校等單位，要求遵照辦理。

今天包括台東縣政府、台東縣警局、國立台東生活美學館、台東憲兵隊等縣府所屬與中央駐地各單位、全縣學校，今天早上都依令降半旗。

台東憲兵隊今降半旗，悼念沈一鳴等8名黑鷹事件罹難將士。記者羅紹平／攝影
台東憲兵隊今降半旗，悼念沈一鳴等8名黑鷹事件罹難將士。記者羅紹平／攝影
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國立台東生活美學館今降半旗，悼念沈一鳴等8名黑鷹事件罹難將士。記者羅紹平／攝影
國立台東生活美學館今降半旗，悼念沈一鳴等8名黑鷹事件罹難將士。記者羅紹平／攝影
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台東縣政府今降半旗，悼念沈一鳴等8名黑鷹事件罹難將士。記者羅紹平／攝影
台東縣政府今降半旗，悼念沈一鳴等8名黑鷹事件罹難將士。記者羅紹平／攝影
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台東行政院黑鷹直升機

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