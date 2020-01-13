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暴龍陪你逛大街辦年貨 虎尾扶輪社巧思送愛

2020-01-13 18:31聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

虎尾扶輪社巧思出動大暴龍陪家扶中心受扶戶一起逛大街辦年貨，讓小朋友超開心。記者蔡...
虎尾扶輪社巧思出動大暴龍陪家扶中心受扶戶一起逛大街辦年貨，讓小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影
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「大暴龍陪你逛大街辦年貨，是什麼滋味？」新年到，雲林縣虎尾東區扶輪社今天出動10隻大暴龍上街，陪伴雲林家扶中心受扶戶，逛大街辦年貨，每戶家庭3000元到全聯超市選購自己需要的年貨，社長許銘憲更自掏腰包加贈特級白米，北港日興堂也送鳳梨椰果及核桃酥，全聯福利中心也響應愛心，贈送洗碗精、米酒、牙膏及衛生紙，讓受扶家庭年貨滿滿過好年。

扶輪社長許銘憲表示，扶輪社已與家扶連續6年舉辦快樂購，今年特別由10位社友，扮成超可愛暴龍陪伴採購，寒冬中以溫暖的心迎接新年。

10隻大暴龍穿梭超市，陪伴大家「霸氣」採買。社長夫人高儷月和眾多社友夫人，準備熱呼呼的紅豆湯圓甜湯，暖胃更暖心！

今年有「大暴龍」陪伴，孩子驚喜又開心！受扶戶黃坤勇帶著全家開心辦年貨，他說，住在偏鄉購物不便，今天能和孩子一起購物，更感溫暖，很有年味。

「暴龍」隨著音樂在賣場裡蹦蹦跳跳，小朋友超快樂，也跟著暴龍起舞，有暴龍陪逛街，還買了最喜歡吃的年貨應景零嘴，今年一定可過個快樂的圍爐和新年。受扶戶劉英文也帶著高二的女兒，一同開心的選購食材及年貨，劉爸爸表示，今年總算可和孩子吃一頓最豐盛的團圓飯。

雲林家扶主委陳燦勳及主任廖志文表示，今年巧思安排10隻大暴龍陪家扶親子購物，讓大家寒冬更感溫暖，感謝扶輪社的用心。

虎尾扶輪社巧思出動大暴龍陪家扶中心受扶戶一起逛大街辦年貨，讓小朋友超開心。記者蔡...
虎尾扶輪社巧思出動大暴龍陪家扶中心受扶戶一起逛大街辦年貨，讓小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影
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虎尾扶輪社巧思出動大暴龍陪家扶中心受扶戶一起逛大街辦年貨，還由社友吹奏音樂，讓小...
虎尾扶輪社巧思出動大暴龍陪家扶中心受扶戶一起逛大街辦年貨，還由社友吹奏音樂，讓小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影
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虎尾扶輪社巧思出動大暴龍陪家扶中心受扶戶一起逛大街辦年貨，讓小朋友超開心。記者蔡...
虎尾扶輪社巧思出動大暴龍陪家扶中心受扶戶一起逛大街辦年貨，讓小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影
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虎尾扶輪社巧思出動大暴龍陪家扶中心受扶戶一起逛大街辦年貨，讓小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影
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虎尾扶輪社巧思出動大暴龍陪家扶中心受扶戶一起逛大街辦年貨，讓小朋友超開心。記者蔡...
虎尾扶輪社巧思出動大暴龍陪家扶中心受扶戶一起逛大街辦年貨，讓小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影
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