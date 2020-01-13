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冬雨成災農民難過年 嘉縣根莖作物受災重啟動現金救助

2020-01-13 17:08聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

上個月底一場冬雨，造成嘉義縣生長中的馬鈴薯、菠菜、蘿蔔受災，圖為馬鈴薯根系受損。...
上個月底一場冬雨，造成嘉義縣生長中的馬鈴薯、菠菜、蘿蔔受災，圖為馬鈴薯根系受損。圖／縣府提供
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上個月底一場冬雨，造成嘉義縣生長中的馬鈴薯、菠菜、蘿蔔受災，農民叫苦難過年，縣府農業處勘災，已經達到霪雨農業天然災害現金救助標準，提報農委會啟動現金救助，11日起到20日止，受理農民申請辦理現金救助。

馬鈴薯部分，嘉義縣栽植約800公頃，經縣府、農試所、農糧署及公所所組成災害勘查小組，分別前往新港、水上、朴子、六腳等鄉鎮勘查，結果大多數田區因大雨導致根系受損，植株萎凋程度不一，整體達到救助標準。

受害馬鈴薯以小葉種(大西洋品種)受害較嚴重，尤其是栽植60天左右者，大部分為契作及加工用。波菜部分主要栽植水上鄉，栽植約35公頃，主要供加工使用，經勘查菠菜受淹水傷害，使植株黃化萎凋。蘿蔔部分水上鄉及朴子市蘿蔔栽植面積分別為10公頃及6.5公頃，因大雨淹水受損害，導致根系泡爛無法採收。

農委會公告嘉縣辦理12月霪雨農業天然災害現金救助，11日起到20日受理農民申請辦理現金救助；救助區域品項如下：全縣：馬鈴薯； 水上鄉：菠菜、蘿蔔；朴子市：蘿蔔。救助項目損失率達20%以上者，依救助額度救助；未達20%不救助；同產季救助以1次為限。救助額度：馬鈴薯與蘿蔔每公頃3萬6000元，菠菜每公頃2萬4000元。

上個月底一場冬雨，造成嘉義縣生長中的馬鈴薯、菠菜、蘿蔔受災，圖為馬鈴薯根系受損。...
上個月底一場冬雨，造成嘉義縣生長中的馬鈴薯、菠菜、蘿蔔受災，圖為馬鈴薯根系受損。圖／縣府提供
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菠菜受淹水傷害，植株黃化萎凋。圖／縣府提供
菠菜受淹水傷害，植株黃化萎凋。圖／縣府提供
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農民朴子農委會災損

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