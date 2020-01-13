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台南議會民進黨團總召交接 議員少一席未來運作更困難

2020-01-13 16:56聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市議會民進黨團今天舉辦總召交接，原任總召林宜謹順利當選立委，遺缺由老將邱莉莉遞補，同時林宜謹去職後，其選區依法將不補選，邱莉莉則表示，民進黨議員由21變成20席，未來運作上可能會更艱難，開玩笑說自己是「含淚接總召」

交接儀式在議會黨團辦公室舉行，市長黃偉哲也到場，由邱莉莉率領新任幹事長李宗翰和書記長林志展，接任前任總召、新科立委當選人林宜瑾，及其幹事長林志聰和書記長劉米山，眾人齊心高喊「團結自信，守護台灣。六席全上，台南第一」期待邱莉莉帶領黨團「對內團結、對外合作」。

邱莉莉表示，團結黨團內部是歷任民進黨團總召最重要課題，讓黨團能夠團結對外，還要強化黨團戰鬥力。從2月起民進黨籍議員從21席變20席，離過半29席尚有9席之差，將以最大誠意結合他黨議員共同推動台南市進步並監督市政。不論如何，首要任務是團結黨團內部，先安內後壤外。

依照地方制度法的規定，「直轄市議員、縣 (市) 議員、鄉 (鎮、市) 民代表辭職、去職或死亡，其缺額達總名額十分之三以上或同一選舉區缺額達二分之一以上時，均應補選。但其所遺任期不足二年，且缺額未達總名額二分之一時，不再補選」因此林宜謹在去職後，該選區不補選議員。

邱莉莉表示，民進黨議員沒有過半，過去都是結合少數無黨及他黨議員合作，但在目前環境下，要再新增一席議員協助綠營，相當困難。

台南市議會民進黨團今天舉辦總召交接。圖／黨團提供
台南市議會民進黨團今天舉辦總召交接。圖／黨團提供
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台南市議會民進黨團今天舉辦總召交接。圖／黨團提供
台南市議會民進黨團今天舉辦總召交接。圖／黨團提供
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民進黨黃偉哲

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