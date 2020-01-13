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漁民捕獲的「怪生物」真相出爐 學者鑑定是快蛸

2020-01-13 16:25聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣東石鄉陳姓漁民日前出海捕抓一隻像章魚的生物，不知名稱，漁民求助嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，吳上網搜尋求解，得到的答案是章魚科的「短蛸」；記者將圖片傳給嘉義大學水生生物系學者專家，比對圖鑑，是常見於大洋上層或表層的「快蛸」，與章魚及烏賊都屬八腕目科。

水生生物系說，快蛸非台灣首次記錄，可能受傷被大海沖到嘉義縣外海，被漁民捕抓，來源不明的水生生物，最好不要食用，快蛸科是快蛸屬唯一的種，分布在日本群島南部、紐西蘭、加里福尼亞、南非、馬德拉群島、亞速爾群島、地中海、巴哈馬群島、小安的列群島、羅得島海域，包括南海等海域，生活環境為海水，常見於大洋上層或表層。

吳純裕說，他曾製作過章魚、烏賊等分類圖表，因此，陳姓漁民捕抓這隻「怪魚」，就來找他，他無法判定，上網求助網友，有人引用「台灣海洋生態資訊學習網」資料，表示可能是「短蛸」，這隻「怪魚」既像章魚又不太像，表皮粗又長一些規則狀顆粒，老漁民未曾看過。

短蛸屬章魚科，又名短腿蛸、短爪章魚、小蛸，胴部卵圓形，體表具有顆粒，背面在二眼間有一個紡綞形的淺色斑，腕較短，各腕長度相近，身體全長可達30公分左右，分佈全球海域沙質淺海底。

嘉義縣東石鄉陳姓漁民日前出海捕抓一隻像章魚的「怪魚」，皮粗又長一些規則狀顆粒。圖...
嘉義縣東石鄉陳姓漁民日前出海捕抓一隻像章魚的「怪魚」，皮粗又長一些規則狀顆粒。圖／取自吳純裕臉書
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嘉義縣東石鄉陳姓漁民日前出海捕抓一隻像章魚的「怪魚」，嘉義大學水生生物系學者專家...
嘉義縣東石鄉陳姓漁民日前出海捕抓一隻像章魚的「怪魚」，嘉義大學水生生物系學者專家比對圖鑑，是常見於大洋上層或表層的快蛸，與章魚及烏賊都屬八腕目科。圖／取自吳純裕臉書
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嘉義縣東石鄉陳姓漁民日前出海捕抓一隻像章魚的「怪魚」，嘉義大學水生生物系學者專家...
嘉義縣東石鄉陳姓漁民日前出海捕抓一隻像章魚的「怪魚」，嘉義大學水生生物系學者專家比對圖鑑，是常見於大洋上層或表層的快蛸，與章魚及烏賊都屬八腕目科。圖／取自吳純裕臉書
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漁民嘉義

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