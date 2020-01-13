幫助「老老照護」家庭 藝人曾莞婷擔任一日暖心大使

天主教中華聖母基金會為協助「老老照護」家庭，推出「老老重擔，有你救好」募捐計畫，今天邀藝人曾莞婷，擔任一日活動暖心大使，呼籲民眾關注老人照顧老人的議題。

天主教中華聖母基金會董事長陳美惠、執行長黎世宏、統一超商公共事務部經理李至和與藝人曾莞婷，邀請民眾共同關注「老老照顧」議題。

今天曾莞婷擔任一日活動暖心大使，到嘉義縣水上鄉柳子林關懷99歲的黃阿嬤，黃阿嬤平時由61歲的兒子照顧，是典型的「老老照護」家庭。陳美惠、曾莞婷及社工們也一同幫阿嬤大掃除，並由新北平餐廳準備圍爐菜餚，讓他們提前過春節。

黎世宏指出，根據中華聖母基金會的服務調查數據發現，嘉義有近5成的老老照顧家庭，是全國比例的1.2倍，照顧者平均年齡更高達72歲，很多主要照顧者本身都還患有慢性疾病，3成多的老老照顧家庭更同時面對失智與失能並存的狀況。

黎世宏說，今年統一超商再度與天主教中華聖母基金會合作，藉由「老老重擔，有你救好」的募捐計畫，全面照顧長輩，解決老老照顧、準老老照顧家庭，與獨居者面臨的困境及舒緩照顧者壓力，預計可服務達20萬人次。

曾莞婷表示，先前她的外婆氣切又臥床，雖然與家人會彼此分擔照顧，但仍深深體會照顧長輩的辛苦，很難想像如果是2名高齡長輩互相照顧的情形，更別說其中還有失智或失能情況。

陳美惠指出，聖母基金會針對需要協助的「老老照護」家庭募捐提供物資、協助整理居家環境，聚集全國民眾的愛心，一起關懷他們。