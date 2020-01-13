親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

打倒騙子獨裁者? 伊朗「誤擊謊言」激起的反政府大抗爭

行政院傍晚內閣總辭 蔡英文已請蘇貞昌留任

嘉義年菜送暖弱勢 九華山地藏庵捐冬令救濟金

2020-01-13 15:28聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

景氣冷，為幫助弱勢家庭度過難關，嘉義縣政府連續8年舉辦年菜送暖，今年1500份愛心年菜及2包年節紅包21日發送弱勢民眾；嘉義市九華山地藏庵捐贈發放每戶低收入戶冬令救濟金和白米4600元，縣長翁章梁上午代表收下838萬1200元支票，頒贈感謝狀，感謝地藏庵扮領頭羊，連續17年春節前帶給弱勢家庭關懷，讓窮苦人家好過年。

「年菜送暖溫馨我嘉」暨九華山冬令救濟金捐贈儀式開場，由社會局及紅十字會輔導「夢想心希望」團體帶來精彩舞蹈表演，翁章梁頒結業證書給14名學員，祝福他們成為夢想實現者；「夢想心希望」是針對經濟弱勢家庭規畫3年脫貧服務方案。地藏庵董事長黃俊森說，超過10年冬令救濟的活動，希望讓弱勢家庭年節前感受溫暖，善款來自社會各界，感謝默默行善善信大德。

愛心年菜捐贈儀式，由翁章梁、新港鄉長林茂盛、九華山地藏庵董事長黃俊森、新港奉天宮董事長何達煌、副董事長林秀琴、朴子配天宮董事長黃清田、民雄大士爺廟副董事長周漳炎、嘉邑行善團理事長蔡萬華及阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻等人共同啟動。

今年6道年菜:「干貝櫻花蝦米糕」、「西湖糖醋鱸魚」、「皇宮鹿茸燉雞」、「萬巒豬腳」、「御品佛跳牆」及「開運白菜獅子頭」。嘉邑行善團加入贊助，愛心加碼1500份年節紅包； 福添福社會福利慈善基金會也捐贈5萬元年菜；愛心年菜及愛心紅包捐贈共370萬元，社會局長李政毅說，愛心年菜21日由縣長帶同仁擔任一日志工發送各鄉鎮市，需要幫助的家庭。

嘉義市九華山地藏庵捐贈發放每戶低收入戶冬令救濟金和白米4600元，縣長翁章梁上午...
嘉義市九華山地藏庵捐贈發放每戶低收入戶冬令救濟金和白米4600元，縣長翁章梁上午代表收下838萬1200元支票，頒贈感謝狀。圖／縣府提供
分享
「年菜送暖溫馨我嘉」暨九華山冬令救濟金捐贈儀式。圖／縣府提供
「年菜送暖溫馨我嘉」暨九華山冬令救濟金捐贈儀式。圖／縣府提供
分享
嘉義縣政府今年1500份愛心年菜及2包年節紅包21日發送弱勢民眾。圖／縣府提供
嘉義縣政府今年1500份愛心年菜及2包年節紅包21日發送弱勢民眾。圖／縣府提供
分享

年菜愛心弱勢家庭

延伸閱讀

綠營超強主持人黃貞瑜 蔡英文總部帶群眾吶喊見...

「打破明文規定」在野聯盟票源分散 陳明文險...

陳明文險勝林國慶：已看到民眾的不滿

民進黨嘉義縣總統立委雙贏 翁章梁：亡國感主要...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

懶人包大公開！必逛必看必吃必拍 金鼠年台南行春6大玩法

2020-01-13 12:37

台南走春！ 南瀛綠都心、永康公園布置繽紛花海地毯

2020-01-10 14:48

冬雨成災農民難過年 嘉縣根莖作物受災重啟動現金救助

2020-01-13 17:08

大選慘敗中國國民黨要改名？ 蔡育輝：有何不可！

2020-01-13 16:58

台南議會民進黨團總召交接 議員少一席未來運作更困難

2020-01-13 16:56

台南廢胎廠大火臭煙蔽天開罰？環保局：先確認失火原因

2020-01-13 16:36

暖冬影響 阿里山迷糊步道櫻花開

2020-01-13 14:21

黃偉哲雙手一攤連喊5次「哇嘸栽」 原來是為了這件事

2020-01-13 14:12

近5年最高 雲林去年空氣品質良好日數達83％

2020-01-13 13:25

「黃阿瑪」、藝人曾莞婷提前賀春節 贈禮99歲阿嬤圍爐

2020-01-13 13:13

月津港燈節將登場 台南雙燈會春節吸客

2020-01-13 13:11

「超級設計師」媽祖本尊操刀 善化慶安宮免費福袋亮相

2020-01-13 13:10

旅外美髮師返鄉義剪為長輩 東山吉貝耍真溫馨

2020-01-13 11:44

激情選戰後山上賞花散心 阿里山迷糊步道櫻花綻放

2020-01-13 09:50

林佳新：繼續監督 當最強落選人

2020-01-12 23:51

綠營謝票 藍營盼給敗選者溫暖

2020-01-12 23:40

蔡易餘連任成功：卡神議題打歪樓

2020-01-12 23:27

蔡賴台南衝第1 選民盼「有魄力」

2020-01-12 23:00

以「老鼠」為主題 總爺藝文中心推新春陶藝特展

2020-01-12 22:20

鐵馬傳文化香火 大廟學習博覽會600人共學

2020-01-12 15:56

雲林縣第6條市區公車路線「元長-高鐵雲林站」開通

2020-01-12 12:57

農曆過年 台南市普法道濟寺讓民眾住宿

2020-01-12 12:05

影／善化慶安宮寫春聯飄年味 女警是書法好手

2020-01-12 11:29

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

奇美醫院旺年會大會師 三院長變裝聖殿騎士進場

2020-01-12 15:18
看更多

熱門文章

影／網路瘋傳作票影片 台南市選委會說話了

2020-01-12 18:46

台南晚上請吃1100份雞排 原因跟大家想的不一樣

2020-01-13 14:38

九份限速30公里、增設人行道 14日起加強取締違規

2020-01-12 15:34

南橫公路通車普天同慶 說出通關密語享優惠

2020-01-12 20:50

韓國瑜回歸高雄市政 議會民進黨團：不好好做就雙殺

2020-01-13 11:01

宜蘭選舉拿4萬多票才能領保證金與補助款 2人有資格

2020-01-12 23:51

九份限速30、增設人行道 明起嚴抓違規

2020-01-13 00:03

激情選戰後山上賞花散心 阿里山迷糊步道櫻花綻放

2020-01-13 09:50

政黨板塊遷移 北北屯傳統藍被沖垮

2020-01-12 23:37

山櫻花綻放 新北賞櫻地大公開

2020-01-13 08:45

吳志揚落選 地方：空降參選造成

2020-01-13 00:04

韓國瑜回市府支持者送暖獻花 高喊「4年後再來」

2020-01-13 11:01

林佳新：繼續監督 當最強落選人

2020-01-12 23:51

台北老師到澎湖教獨木舟 帶領高中生認識家鄉

2020-01-13 04:52

影／南迴公路有鷹眼 事件偵測系統守護你我安全

2020-01-12 17:21

伍麗華當選後原民處長現職缺 潘孟安：得傷腦筋了

2020-01-13 15:33

選舉廣告只掛不拆 苦了清潔隊員周日加班

2020-01-12 16:43

黃偉哲雙手一攤連喊5次「哇嘸栽」 原來是為了這件事

2020-01-13 14:12

選後北市小內閣重整 研考會主委請辭 賴彥霖接任

2020-01-12 23:18

全國蜜棗評鑑揭曉 高雄農友獲封蜜棗王

2020-01-12 20:51

觀光業者籲韓國瑜：兌現市長承諾

2020-01-12 23:48

連任失利 鄭寶清想先休息

2020-01-13 00:00

北捷老總換人當 顏邦傑退休換沈志藏接手

2020-01-13 16:08

台積電品質暨可靠處傳愛 與仁愛之家孩童歡慶農曆新年

2020-01-12 17:45

顏寬恒、謝衣鳳、陳秀寶 政二代參選 家族團體戰

2020-01-12 23:48

副總統當選人賴清德政績 南庄鄉地標康濟吊橋修復啟用

2020-01-13 11:50

影／台灣燈會主燈是光之樹 超萌老鼠提燈有三個祕密

2020-01-13 10:50

選舉補助款 高嘉瑜375萬 林淑芬397萬

2020-01-13 00:07

北市自行車、機車別亂停 這裡15日起要開罰

2020-01-13 14:57

桃市6校 認養犬貓獲補助

2020-01-13 00:08

漁民捕獲的「怪生物」真相出爐 學者鑑定是快蛸

2020-01-13 16:25

三鳳中街年貨開市 高市警方交管看這裡

2020-01-12 20:33

以「老鼠」為主題 總爺藝文中心推新春陶藝特展

2020-01-12 22:20

選民分裂投票 竹縣市3席藍營全拿

2020-01-12 23:57

懶人包大公開！必逛必看必吃必拍 金鼠年台南行春6大玩法

2020-01-13 12:37

郭董帶著選...3.8萬票未突圍 李縉穎：近2成得票 已達標

2020-01-12 23:41

「用心」種高麗菜 83歲阿嬤雙冠王

2020-01-12 23:09

侯友宜體驗餵食鴨鴨 直說小時候家裡養過雞鴨豬

2020-01-12 17:16

桃竹苗候選人謝票 當選人爭取預算 落選者服務不打烊

2020-01-13 00:07

2020台灣燈會在台中 打造全城燈會

2020-01-12 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top