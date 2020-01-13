嘉義年菜送暖弱勢 九華山地藏庵捐冬令救濟金

景氣冷，為幫助弱勢家庭度過難關，嘉義縣政府連續8年舉辦年菜送暖，今年1500份愛心年菜及2包年節紅包21日發送弱勢民眾；嘉義市九華山地藏庵捐贈發放每戶低收入戶冬令救濟金和白米4600元，縣長翁章梁上午代表收下838萬1200元支票，頒贈感謝狀，感謝地藏庵扮領頭羊，連續17年春節前帶給弱勢家庭關懷，讓窮苦人家好過年。

「年菜送暖溫馨我嘉」暨九華山冬令救濟金捐贈儀式開場，由社會局及紅十字會輔導「夢想心希望」團體帶來精彩舞蹈表演，翁章梁頒結業證書給14名學員，祝福他們成為夢想實現者；「夢想心希望」是針對經濟弱勢家庭規畫3年脫貧服務方案。地藏庵董事長黃俊森說，超過10年冬令救濟的活動，希望讓弱勢家庭年節前感受溫暖，善款來自社會各界，感謝默默行善善信大德。

愛心年菜捐贈儀式，由翁章梁、新港鄉長林茂盛、九華山地藏庵董事長黃俊森、新港奉天宮董事長何達煌、副董事長林秀琴、朴子配天宮董事長黃清田、民雄大士爺廟副董事長周漳炎、嘉邑行善團理事長蔡萬華及阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻等人共同啟動。

今年6道年菜:「干貝櫻花蝦米糕」、「西湖糖醋鱸魚」、「皇宮鹿茸燉雞」、「萬巒豬腳」、「御品佛跳牆」及「開運白菜獅子頭」。嘉邑行善團加入贊助，愛心加碼1500份年節紅包； 福添福社會福利慈善基金會也捐贈5萬元年菜；愛心年菜及愛心紅包捐贈共370萬元，社會局長李政毅說，愛心年菜21日由縣長帶同仁擔任一日志工發送各鄉鎮市，需要幫助的家庭。