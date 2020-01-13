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張麗善：敗選是意識形態海嘯所致 和韓國瑜無關

2020-01-13 15:33中央社 雲林縣13日電

參選總統失利的高雄市長韓國瑜，在雲林得票不佳，雲林縣長張麗善今天表示，敗選是選民意識形態成為大海嘯所致，跟韓國瑜無關，在大海嘯之下，再會游泳的人也會被海嘯吞沒。

張麗善接受媒體聯訪表示，這次選舉，選民的意識形態和選舉的主要議題成為大海嘯，選民忽略了相關政見，藍營虛心接受。

對於藍營這次主打韓國瑜是雲林女婿，可是開票結果不佳，甚至連韓國瑜岳家的西螺，得票數都輸給總統蔡英文。

張麗善指出，前總統馬英九當年選總統時全國贏了200萬票，但在雲林縣仍輸了1萬多票，藍營在雲林對總統選舉的得票一直不樂觀，跟雲林女婿韓國瑜無關，在大海嘯之下，再會游泳的人也會被海嘯吞沒。

另外，這次選舉台中顏家和雲林張家落敗，外界解讀是地方派系瓦解，張麗善則否認，她解釋，現在已經沒有地方派系，最重要是鄉親有沒有肯定，有沒有志同道合的人，希望選民回歸理性判斷，用嚴格態度檢驗執政黨，綠營應該思考如何讓台灣走上國際，未來施政方向該如何讓鄉親認同。

至於張家長期掌握雲林農會和農田水利會等系統，但今年農田水利會長將採官派，是否代表斷了張家的「羽翼」。張麗善指出，綠營全面執政想要整碗捧（台語，全部拿走之意），不管中央是否用藍綠角度來執政，雲林縣府至少可以讓民眾有小確幸。

雲林縣第1選區（海線）立委當選人蘇治芬今天在台西地區謝票，對於韓國瑜在雲林得票數不多，蘇治芬認為，韓國瑜與地方淵源不深，在擔任北農總經理期間，對農產運銷也著墨不多，農民感受不到他的照顧，而且韓國瑜岳家在西螺是挖砂石起家，岳家的所作所為，地方人民點滴在心頭。

蘇治芬表示，自己選前已預料到韓國瑜在雲林票會開得不好，至於民進黨2席立委在雲林能夠勝選，則來自於和人民好的互動親近。

針對台中顏家與雲林張家，是否有不同的經營模式，蘇治芬也說，雲林張家在經營地方沒有政治理念，一味以家族派系利益為優先，且以喬事、圍事處理地方事務，讓幫派掠奪地方資源，這樣是行不通的，一定要以全民的福祉為優先。

韓國瑜海嘯張麗善

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