「黃阿瑪」、藝人曾莞婷提前賀春節 贈禮99歲阿嬤圍爐

7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會2020年第一季公益募款活動，全台超過5600家門市起跑！年節將近，上午公益愛心大使「黃阿瑪」、統一超商公共事務部部長李至和、中華聖母基金會董事長陳美惠修女，到嘉義縣水上鄉99歲黃姓婦人家關懷，送禮盒及花束，祝福阿嬤「健康呷百二！」

「一日活動暖心大使」藝人曾莞婷挽起袖子，與陳美惠及社工幫老婦人大掃除、鋪床、貼春聯，與新北平餐廳主廚準備圍爐菜餚，好好休息，提前過年節，母子開心說，「安捏足熱鬧，真正有過年ㄟ滋味，阮真歡喜！」場面溫馨。

走進水上鄉柳子林窄小巷子，斑駁土角牆老舊平房是61歲羅姓鄉民與99歲老母親遮風避雨家，老婦人子女大多住外縣市，老婦腿退化坐輪椅，羅姓鄉民辭工作照顧母親。曾莞婷聽到他們的故事，想到家人照顧外婆辛苦，答應基金會邀約，帶冷熱飲水機送老婦人，她說，老老照顧者有人分擔才幸福，呼籲大家幫助弱勢長輩。

嘉縣蟬連13年全台老化口比例最高，聖母基金會調查，近五成老老照顧家庭，是全國比例1.2 倍，照顧者平均72歲，面對失智失能並存，老苦窮，老化少子化及青壯人口外流3重衝擊。

2026年台灣老年人口比例將超過20%、走入超高齡社會，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台今年持續關注老化議題，釋出全台超過5600家門市據點、人力、行銷與系統資源，門市零錢捐與4大公益團體天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院與一粒麥子社會福利基金會架構友善銀髮照護網絡，不僅為全台最大公益募款平台，更成為社區友善銀髮的最後一哩路。

今年第一季公益募款再度與中華聖母基金會合作，以「老老重擔，有你救好」計畫提出「社區式照顧」、「居家照顧」、「照顧者服務」、「友善環境」四大服務計畫，預計可服務達20萬人次。

延續2019年起推出民眾熱烈迴響立體造型零錢捐袋，今年第一季邀擁有百萬粉絲「黃阿瑪的後宮生活」，為7-ELEVEN量身打造2款立體造型零錢袋，分別為充滿喜慶「年節款」與粉嫩色系的「春天款」，即日起民眾可以免費到全台門市索取，將零錢裝入再投入門市零錢箱，隨手公益幫助弱勢長輩改善生活。