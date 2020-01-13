「超級設計師」媽祖本尊操刀 善化慶安宮免費福袋亮相

台南古蹟善化慶安宮情商「超級設計師」媽祖本尊操刀，設計春節將發放的「子鼠有錢」福袋今天亮相；顏色與圖案是「歷經半個月擲茭請示媽祖才定稿」，粉紅色系搭配金老鼠十分搶眼眼，2200份預計大年初一上午10點分送。

慶安宮福袋顏色圖案往年廟方自行決定，9年前「媽祖開始有自己的想法」，自此廟方要製作過年福袋前都由總幹事魏素珍擲筊向媽祖請示，顏色、圖案等依序擲茭，直到媽祖全部「點頭」，才能開始製作。

魏素珍說，1個月前就開始請示，請示全程歷經半個月，由她擲筊，委員見證。顏色鼠年從老鼠常見的黑色、土色系等開始請示，接著從彩虹七色系，結果各色系都沒「聖杯」，僅紅色連擲「三聖杯」。

主色系確定再拿出色卡逐一擲筊，問到第6次深粉紅色卡連擲6個「聖杯」才確定福袋顏色。

圖案則由設計師設計多種圖案，先確定圖騰再請示顏色，媽祖決定用金色，老鼠尾巴紅色，長條的帶子則指定藍色。

魏素珍說，福袋已委由廠商製作，但數量不多顏色卻多製作又費工成本高，染製廠抱怨連連，但因是「媽祖指示設計」，廟方請廠商依旨製作，絕不能馬虎。

慶安宮每年大年初一發送免費福袋，袋裡放有10元硬幣「歲錢」與平安符，信徒爭相索取，「且數量依照媽祖的指示」，從原本的8百個一路增加到到去年的2200個，今年則維持數量。