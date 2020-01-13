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激情選戰後山上賞花散心 阿里山迷糊步道櫻花綻放

2020-01-13 09:50聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區櫻花陸續綻放，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，選前上阿里山國家風景區熱門迷糊步道觀賞記錄生態，發現山櫻花及河津櫻綻放，隨著氣候暖和，花況佳，激情總統立委選戰結束，適合上山賞花散心休閒。

阿里山風景區梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹選前綻放，其地景點山櫻花接棒盛開，蘇家弘說，迷糊步道山櫻花，李花，白櫻花，梅花，十大功勞花及河津櫻花陸續綻放，他發現大紅紋鳳蝶覓食，還有樹番茄，白耳畫眉等生態，在阿里山公路65.8K旁迷糊步道發現大紅紋鳳蝶覓食河津櫻花，讓人驚艷。

網友說，因為連接米洋溪和湖底溪，被鄒族原住民幽默趣稱「迷糊」，除可愛的「迷糊」，還有探頭望去，整排盛開的山櫻花。阿里山國家風景區管理處說，原稱米洋溪步道，全長約2.3公里，蜿蜒米洋溪畔，天性開朗的鄒族村民取「米」、「湖」(底)諧音，命名為「迷糊步道」。

位於阿里山鄉公所旁，就是米洋溪步道入口，全長1.2公里，一座美麗而優雅的米洋吊橋靜靜的在溪谷上伸著懶腰，而步道就在吊橋的另一端輕輕召喚，好像隨時有樹仙子、花精靈會跳舞出來呢。沿途更有不少李樹，脆脆酸酸的李子味，真是透心涼。與福山古道交會處不難發現象徵鄒族生命繁衍與愛情的生命豆，另外這裡也是賞鳥的絕佳步道，如藪鳥、白耳畫眉、山紅頭、五色鳥等。

步道裡有多處涼亭，非雨季，竹林步道裡充滿涼蔭，走來輕鬆暢快。北側出口在台18線66k處，景觀優美，並設有停車場及廁所；南側出口在阿里山戶政事務所旁，出口附近是「獸泉」，相傳為早期出泉水的地方，或者可前行至樂米吊橋後直行可通福山古道。

暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區櫻花陸續綻放，熱門迷糊步道山櫻花及河津櫻綻放，隨著氣...
暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區櫻花陸續綻放，熱門迷糊步道山櫻花及河津櫻綻放，隨著氣候暖和，花況佳。圖／蘇家弘提供
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暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區櫻花陸續綻放，熱門迷糊步道山櫻花及河津櫻綻放，隨著氣候暖和，花況佳。圖／蘇家弘提供
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暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區櫻花陸續綻放，熱門迷糊步道山櫻花及河津櫻綻放，隨著氣候暖和，花況佳。圖／蘇家弘提供
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暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區櫻花陸續綻放，熱門迷糊步道山櫻花及河津櫻綻放，隨著氣候暖和，花況佳。圖／蘇家弘提供
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阿里山櫻花河津櫻

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