親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨青壯派展開救亡圖存工程 射出三支人事箭

斷絕兄弟關係？威廉王子發聲 跟哈利是「分開的實體」

鐵馬傳文化香火 大廟學習博覽會600人共學

2020-01-12 15:56聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

歲末迎春之際，迎接大廟興學13年，台南市社區大學台江分校班代幹部、志工代表，今天一早齊集海尾朝皇宮，騎乘單車，沿著山海圳綠道依古禮答謝眾神守護後，為點亮台江大廟學習博覽會揭開序幕。

台江分校幹部分赴總頭寮興安宮、中州寮保安宮、舊和順慈安宮、溪頂寮保安宮、代天宮、陳卿寮保山宮、鄭子寮福安宮等村廟，為大廟學習博覽會揭開序幕，預計有600多人，重回村廟，現場寫春聯、玩陶藝、吹薩克斯風、彈吉他、拉二胡，熱鬧滾滾，歡迎市民一起來大廟讀冊，以公民學習力量，振興村落文化共同體。

陶藝班副班代周宜容表示，很高興擔任大廟學習博覽會副總召，參與這場有意義的文化活動，特別是大家手作香塔，傳文化香火，希望更多朋友一起來大廟讀冊，都覺得有趣。

蔡晏溱同學說，這是她第一次擔任籌備委員，感覺這是一個使命，大家一起來做一件事，並把事情做好，都是為了傳承，就像大廟興學提供在地學習機會，在家鄉的土地上，在忙碌的工作中，透過學習來釋放生活上的壓力，在歲末齊集廟口，感到溫馨。

薩克斯風班代林清華班說，台江大廟興學不只是香火傳承，更是文化傳承，班級幹部互相激勵學習、在地大廟委員以及耆老熱力參與，讓台江文化代代相傳，這是最令人感動的地方。

社大台江分校指出，由台江分校師生共同籌辦的大廟學習博覽會，有手作香體驗、手機微電影、捏陶藝、書法班送春聯、以及國家綠道桌遊體驗區，展現台江公民學習的創作力量，共祈新年平安幸福。

台南市社區大學台江分校班代幹部騎乘單車，從海尾朝皇宮出發，為點亮台江大廟學習博覽...
台南市社區大學台江分校班代幹部騎乘單車，從海尾朝皇宮出發，為點亮台江大廟學習博覽會揭開序幕。圖／台南市社區大學台江分校提供
分享
台南市社區大學台江分校班代幹部騎乘單車，沿著山海圳綠道依古禮答謝眾神守護後，為點...
台南市社區大學台江分校班代幹部騎乘單車，沿著山海圳綠道依古禮答謝眾神守護後，為點亮台江大廟學習博覽會揭開序幕。圖／台南市社區大學台江分校提供
分享

台江陶藝保安宮

延伸閱讀

影／柯文哲桃園大廟參香 支持者搶合照喊「阿北...

台江流域學校倡議社區博物館教學 呼籲大家一起...

公民樂手合奏 台江大廟音樂會迎新年平安夜

台江村廟論壇 探討山海圳國家綠道

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台南走春！ 南瀛綠都心、永康公園布置繽紛花海地毯

2020-01-10 14:48

奇美醫院旺年會大會師 三院長變裝聖殿騎士進場

2020-01-12 15:18

雲林縣第6條市區公車路線「元長-高鐵雲林站」開通

2020-01-12 12:57

農曆過年 台南市普法道濟寺讓民眾住宿

2020-01-12 12:05

影／善化慶安宮寫春聯飄年味 女警是書法好手

2020-01-12 11:29

台南立委／府城新星 陳亭妃拿高票

2020-01-12 01:15

台南立委／綠到出汁 台南灘頭堡難擊破

2020-01-12 01:11

台南立委／賴惠員國會新鮮人 洪秀柱落選感動又感激

2020-01-12 01:05

總統得票 嘉縣綠輾壓藍

2020-01-12 00:40

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

天氣晴朗台南投票踴躍 預估投票率至少六成五

2020-01-11 11:01

影／總統大選台南首投族多 有人勇敢表態有人低調

2020-01-11 10:57

天氣好投票民眾排長龍 台南預估投票率上看7成

2020-01-11 10:46

台南好天氣 第一選區估上午10點投票率已逾3成

2020-01-11 10:44

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

期待變天找回陸客希望幻滅 墾丁觀光業者剉咧等

2020-01-11 20:11

桃園蔡英文大勝韓國瑜18萬8千票 13行政區僅輸復興

2020-01-11 23:44

桃園立委／藍、泛綠3比3平手 萬美玲翻掉鄭寶清

2020-01-12 01:00

高雄立委／全軍覆沒大挫敗 藍「痛自檢討」

2020-01-12 01:08

投票率超高 北市總統立委政黨投票率破七成六

2020-01-11 23:50

新竹立委／時力高鈺婷分綠票 鄭正鈐順利過關

2020-01-12 01:04

台南立委／綠到出汁 台南灘頭堡難擊破

2020-01-12 01:11

IG熱點！台中打造全城燈會 點亮旱溪海天橋夢幻隧道

2020-01-12 11:54

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

桃園市蔡英文勝選 綠營歸功鄭文燦政績牌

2020-01-11 23:49

台中立委／綠營大勝 投票率創新高

2020-01-12 00:41

澎湖烏崁里高麗菜選美 春伸阿嬤種出23.22斤奪雙冠王

2020-01-12 15:22

高雄立委／高雄藍營恐更弱 下一步怎麼走？

2020-01-12 01:05

基隆立委／政績助攻 基隆改寫「藍大於綠」

2020-01-12 00:40

蔡拿金馬2成票創新高 國民黨優勢縮小

2020-01-12 01:03

宜蘭立委／陳歐珀打建設牌成功三連霸 呂國華縮小藍綠差距

2020-01-12 01:15

南投立委／敬佩對手陳癸佑 許淑華盼合作

2020-01-12 01:14

台中立委／素人為綠營「插旗」當選 莊競程哽咽

2020-01-12 01:11

南投立委／贏得險 南投「藍」天現隱憂

2020-01-12 00:54

竹縣立委／林為洲當選：沒高興的理由 10席立委都彌補不了輸總統

2020-01-12 01:05

影／善化慶安宮寫春聯飄年味 女警是書法好手

2020-01-12 11:29

台南立委／賴惠員國會新鮮人 洪秀柱落選感動又感激

2020-01-12 01:05

屏東立委／院長派勝 屏綠營支持者歸隊

2020-01-12 01:03

新北立委／老將連霸局面 藍綠2新人贏得辛苦

2020-01-12 01:06

屏東立委／鍾佳濱、蘇震清上壘 打響縣長前哨戰

2020-01-12 00:53

台南立委／府城新星 陳亭妃拿高票

2020-01-12 01:15

苗栗立委／綠立委得票增 藍鐵板鬆動

2020-01-12 00:03

奇美醫院旺年會大會師 三院長變裝聖殿騎士進場

2020-01-12 15:18

彰化立委／藍氣勢降 彰縣維持1藍3綠

2020-01-12 00:48

桃園立委／桃市3立院新人：為地方做更好的建設

2020-01-12 00:49

排隊6小時就為這盒蛋捲！過年美食人龍湧現　

2020-01-12 14:20

流感疫情農曆春節將進入高峰 新北備90萬2千劑疫苗

2020-01-12 13:50

尹立陳冠榮賣「光復高雄」福袋 600個15分鐘搶光

2020-01-12 16:19

總統得票 嘉縣綠輾壓藍

2020-01-12 00:40

農曆過年 台南市普法道濟寺讓民眾住宿

2020-01-12 12:05

雲林縣第6條市區公車路線「元長-高鐵雲林站」開通

2020-01-12 12:57

蔡在宜蘭贏一倍 韓在花蓮扳回顏面

2020-01-12 01:01

宜花立委／候選人當落選感言

2020-01-12 01:06

桃源寶山櫻花盛開 元月18日開幕辦農特產促銷

2020-01-12 15:27

九份限速30公里、增設人行道 14日起加強取締違規

2020-01-12 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top