鐵馬傳文化香火 大廟學習博覽會600人共學

歲末迎春之際，迎接大廟興學13年，台南市社區大學台江分校班代幹部、志工代表，今天一早齊集海尾朝皇宮，騎乘單車，沿著山海圳綠道依古禮答謝眾神守護後，為點亮台江大廟學習博覽會揭開序幕。

台江分校幹部分赴總頭寮興安宮、中州寮保安宮、舊和順慈安宮、溪頂寮保安宮、代天宮、陳卿寮保山宮、鄭子寮福安宮等村廟，為大廟學習博覽會揭開序幕，預計有600多人，重回村廟，現場寫春聯、玩陶藝、吹薩克斯風、彈吉他、拉二胡，熱鬧滾滾，歡迎市民一起來大廟讀冊，以公民學習力量，振興村落文化共同體。

陶藝班副班代周宜容表示，很高興擔任大廟學習博覽會副總召，參與這場有意義的文化活動，特別是大家手作香塔，傳文化香火，希望更多朋友一起來大廟讀冊，都覺得有趣。

蔡晏溱同學說，這是她第一次擔任籌備委員，感覺這是一個使命，大家一起來做一件事，並把事情做好，都是為了傳承，就像大廟興學提供在地學習機會，在家鄉的土地上，在忙碌的工作中，透過學習來釋放生活上的壓力，在歲末齊集廟口，感到溫馨。

薩克斯風班代林清華班說，台江大廟興學不只是香火傳承，更是文化傳承，班級幹部互相激勵學習、在地大廟委員以及耆老熱力參與，讓台江文化代代相傳，這是最令人感動的地方。