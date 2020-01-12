奇美醫院旺年會大會師 三院長變裝聖殿騎士進場

奇美醫學中心今天在台南遠東科大舉辦兩年一度的運動旺年會，旗下永康、佳里、柳營三院區員工齊聚展開各項運動競賽和園遊會、旺年會表演等活動，開幕式安排由三個院區院長變裝聖殿騎士騎馬進場掀起最高潮。

這次運動旺年會以「奇美活力旺-永柳佳滿分」為主題，結合年節喜慶氣氛，開幕趣味競賽是運動旺年會重頭戲，有即刻救援、泳往向錢、背對背夾球、運動大樂透、扭扭好幸福、財神來敲門等，藉由不同類型關卡，考驗團隊默契；此外，還有大隊接力、拔河、國王躲避球、樂樂排球、樂樂棒球、三對三籃球等，現場更擺設60攤園遊會胖卡車隊和傳統攤位，讓活動多了味覺饗宴。

而開幕式安排三院區院長分別由永康總院區邱仲慶、柳營奇美黃順賢、佳里奇美周偉倪三名院長「變裝」成聖殿騎士騎馬進場，掀起活動最高潮，過程中摸彩活動助興，讓兩年一度盛會欲罷不能。邱仲慶 說。今年年終獎金會比去年好，台下員工欣喜若狂。

奇美醫學中心表示，「奇美產後護理機構」預計今年開幕，去年可說是奇美豐收年，如南市衛生局督導考核優等、醫策會疾病照護品質認證「十年有成-追求卓越獎」、南市績優綠色採購企業、國際綠點子發明計設計競賽兩鈦金兩金一銀等。

此外，在醫療品質獎項109年度奇美醫院也大有斬獲。包括第二十屆「醫策會國家醫療品質獎」(HQIC)奇美總院榮獲1金、2銀、1優選、1創意獎及1人因特別獎的佳績。並獲頒「積極投入獎」及「醫品標竿獎」機構特別獎。

「中衛發展中心-台灣持續改善活動競賽」，榮獲1金、3銀、1銅；「奇美品管圈-救生圈」為獲獎名單中唯一的醫療團隊。

「台灣醫療品質協會-品質改善成果發表競賽」，奇美總院榮獲2金、1銀、3優選；柳營奇美醫院榮獲1銅、1優選。另奇美總院急診高齡及緩和醫療中心團隊亦榮獲SNQ標章的肯定。第十六屆「國家新創獎」，奇美總院囊括5項臨床新創獎。