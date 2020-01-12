雲林縣第6條市區公車路線「元長-高鐵雲林站」開通

雲林縣政府為擴展市區公車路網，增加大眾運輸服務密度，第6條市區公車路線「元長-高鐵雲林站」正式開通。

縣長張麗善表示，縣府核發嘉義客運經營的「元長-高鐵雲林站」路線通車營運，即日起至2月9日提供全線免費搭乘。

張麗善說，此條路線自高鐵雲林站出發，行經元長、褒忠至土庫等鄉鎮，便利雲林鄉親及旅外遊子返鄉。

她表示，2月10日起將納入本縣市區客運路線免費乘車計畫乘車，上下車刷電子票證也免費乘坐，讓雲林公共運輸系統再升級。

另，縣府也把境內公共運輸系統進行整體盤整及規劃，包括智慧型候車站牌、候車設施、公車動態app等，藉由智慧科技整合，讓民眾隨時掌握公車動態，提供縣民更便捷公共運輸服務。

縣府工務處長汪令堯表示，公車路線「元長-高鐵雲林站」，市區客運路線全長25.7公里，單趟行駛時間約50分鐘，平日12班次、假日16班次，路線採二段收費，一段票全票20元，自高鐵雲林站至元長最高收費僅需40元。