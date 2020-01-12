影／善化慶安宮寫春聯飄年味 女警是書法好手

台南市善化慶安宮今舉辦「寫春聯送鄉親活動」，結合善化警分局設攤宣導為民服務，除有老外參與，寫得一手好字的分局女警劉怡伶也展現書法功力，意外成了現場亮點。

慶安宮總幹事魏素珍說，今年共邀請20位名書法家在現場揮毫，並準備1000幅春聯讓民眾免費索取，廟方還特地準備傳統紙燈籠及扇子讓小朋友創意彩繪。

同時也結合警政，善化警分局預防犯罪宣導團，在現場傳達「109年加強重要節日安全維護」的服務要項：舉家外出安全維護(含外僑)、幫助失蹤人口返家團圓、護鈔工作、反毒、保障婦幼、交通安全及人口販運宣導，藉此提昇警民互動，有獎問答時，民眾反應熱烈，宣導品發放一空。

善化警分局外事警員劉怡伶，允文允武，國小二年級，在母親鼓勵下開始練習寫書法，直到高中畢業，奠定深厚書寫功力，今在宣導活動也親自書寫春聯送鄉親，許多民眾看到身穿制服的女警在寫春聯，都非常好奇且吸睛。