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影／善化慶安宮寫春聯飄年味 女警是書法好手

2020-01-12 11:29聯合報 記者謝進盛／即時報導

台南市善化慶安宮今舉辦「寫春聯送鄉親活動」，結合善化警分局設攤宣導為民服務，除有老外參與，寫得一手好字的分局女警劉怡伶也展現書法功力，意外成了現場亮點。

慶安宮總幹事魏素珍說，今年共邀請20位名書法家在現場揮毫，並準備1000幅春聯讓民眾免費索取，廟方還特地準備傳統紙燈籠及扇子讓小朋友創意彩繪。

同時也結合警政，善化警分局預防犯罪宣導團，在現場傳達「109年加強重要節日安全維護」的服務要項：舉家外出安全維護(含外僑)、幫助失蹤人口返家團圓、護鈔工作、反毒、保障婦幼、交通安全及人口販運宣導，藉此提昇警民互動，有獎問答時，民眾反應熱烈，宣導品發放一空。

善化警分局外事警員劉怡伶，允文允武，國小二年級，在母親鼓勵下開始練習寫書法，直到高中畢業，奠定深厚書寫功力，今在宣導活動也親自書寫春聯送鄉親，許多民眾看到身穿制服的女警在寫春聯，都非常好奇且吸睛。

這從活動也邀請「異國移工」、「新住民」及在台就業的外國朋友一起寫春聯。來自美國南加洲海的「漢娜」現年23 歲，大學畢業後為增加國際觀視野，去年5月隻身前來台灣擔任外語教師，目前只會說簡單中文，「漢娜」靦腆笑說，她是第一次寫春聯，很有趣，但是中國字真的很難寫，她很喜歡看專業書法老師們寫毛筆字，很不一樣初體驗。

善化慶安宮寫春聯飄年味，女警劉怡伶是書法好手，意外成亮點。記者謝進盛／翻攝
善化慶安宮寫春聯飄年味，女警劉怡伶是書法好手，意外成亮點。記者謝進盛／翻攝
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善化女警劉怡伶教導來自美國的外師漢娜如何執筆。記者謝進盛／翻攝
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善化慶安宮寫春聯飄年味，女警劉怡伶是書法好手，意外成亮點。記者謝進盛／翻攝
善化慶安宮寫春聯飄年味，女警劉怡伶是書法好手，意外成亮點。記者謝進盛／翻攝
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小朋友認真參與其中，記者謝進盛／翻攝
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春聯書寫

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