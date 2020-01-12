台南立委／賴惠員國會新鮮人 洪秀柱落選感動又感激

民進黨台南立委第一選區候選人賴惠員（中）順利當選，感謝鄉親不離不棄。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook 立委選舉結束，台南市綠營歡樂、藍營愁。不論當選或落選者，都感謝選民「一張票，一世情」。

民進黨台南1選區賴惠員當選，將成為國會新鮮人，她感謝鄉親給她機會服務地方，未來會以「溪北隊長」為台南努力。

2選區民進黨郭國文連任成功，他說，一年內連續兩次選舉，對手都非常強勁，之前的對手謝龍介有空戰優勢，這次是有陸戰優勢的對手，感謝市民支持他打贏艱困選戰。

4選區林宜瑾當選後感謝她天上的父親，「父親希望我前進立法院」，她感性說，雖然無法在父親在世時達成願望，但要把當選的驕傲和爸爸分享，她高喊：「爸爸，我要去立法院為台灣人民打拚了！」

「這場選舉不是個人勝敗，是代表台灣民主的勝利」，5選區立委連任成功的林俊憲說，選舉結果也是台灣人的驕傲，讓全世界看見我們是民主自由的國家。 王定宇打敗對手洪秀柱當選立委。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

洪秀柱晚間在競選總部發表敗選感言。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook 6選區王定宇當選後表示，這個選區的投票結果告訴世界，台灣人民不要一中同表、不要一國兩制，要做自己的主人。他感謝對手洪秀柱，表示兩個人的主張雖不同，但洪秀柱仍然是一個可敬的對手，歡迎洪能長住台南，台灣唯有團結才能夠繼續往前走。

洪秀柱表示，雖然敗選，但永不放棄。她說，短短4個月，選民給了她最大的溫暖與關懷，她感動又感激。

國民黨籍1選區蔡育輝得票不如預期，表示接受敗選，展現風度說「恭喜對手」。2選區李武龍感謝鄉親父老的支持，「一張票，一世情」，也祝賀當選的郭國文。3選區童小芸說，尊重選舉結果。

「既然是民主選擇了這樣，希望自己未來更努力」，原被看好的4選區國民黨林燕祝接受落敗。5選區的蔡淑惠感謝選民對她一路相挺，「這些支持力量會化為繼續為民服務的最大動力」。