台南職業工會接力春節送暖 木工公會今慰勞30職災戶

台南市勞工局結合各職業工會寒冬送暖做愛心，繼泥水工會、電氣工會、大台南總工會及志願服務協會接力發送物資送暖活動後，今天由台南市木工業職業工會愛心接棒，持續關懷職災、弱勢活動，趕在農曆過年前獻上暖暖的祝福，將紅包、喜憨兒歡喜餐、棉被、關廟麵等生活物資，兵分三路親送到府致贈給20區計30戶職災、弱勢勞工家庭，讓他們在春節前夕，能感受社會的關懷與溫暖。

勞工局表示，安南區56歲的劉姓職災勞工，106年5月擔任工地雜工時不慎自2樓墜落，造成腦部中樞神經內出血，無法言語且行動不便，領有重度身障手冊，目前由71歲年邁母親照料，除領有中低收戶社福補助外，僅靠50歲弟弟打零工維持家庭生計，經濟非常困難。

另名安南區的許姓勞工平時打零工維持生計，經濟狀況不佳後因頸椎手術導致下半身無法行動癱瘓在床，經濟重擔及醫療費用全仰賴打工維持家計的越南籍妻子，且有一位3歲幼兒需撫養，家庭經濟狀況十分拮据。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲非常重視本市職災、弱勢勞工家庭之多元性照顧，勞工局除結合九大工會志工協助進行房屋修繕外，並持續對這些面臨生活困境的職災、弱勢家庭提供後續關懷與物資協助。

台南市木工業職業工會理事長方澄科也說，在房屋修繕過程中，看到部分職災、弱勢勞工家庭生活困苦環境惡劣，家中物資缺乏，今天特地偕同工會幹部，在工會顧問林炳利副議長、林阳乙議員的陪同下，與勞工局王鑫基局長共同前往居住於仁德、歸仁、善化、關廟、永康、六甲、東山、西港、柳營、安定、北門、將軍、麻豆、鹽水、七股、白河、北區、南區、東及安南各區等30戶職災、弱勢勞工家庭，將紅包、喜憨兒歡喜餐、棉被、關廟麵等愛心物資，送到他們的手中。