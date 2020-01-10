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台南職業工會接力春節送暖 木工公會今慰勞30職災戶

2020-01-10 19:23聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市勞工局結合各職業工會寒冬送暖做愛心，繼泥水工會、電氣工會、大台南總工會及志願服務協會接力發送物資送暖活動後，今天由台南市木工業職業工會愛心接棒，持續關懷職災、弱勢活動，趕在農曆過年前獻上暖暖的祝福，將紅包、喜憨兒歡喜餐、棉被、關廟麵等生活物資，兵分三路親送到府致贈給20區計30戶職災、弱勢勞工家庭，讓他們在春節前夕，能感受社會的關懷與溫暖。

勞工局表示，安南區56歲的劉姓職災勞工，106年5月擔任工地雜工時不慎自2樓墜落，造成腦部中樞神經內出血，無法言語且行動不便，領有重度身障手冊，目前由71歲年邁母親照料，除領有中低收戶社福補助外，僅靠50歲弟弟打零工維持家庭生計，經濟非常困難。

另名安南區的許姓勞工平時打零工維持生計，經濟狀況不佳後因頸椎手術導致下半身無法行動癱瘓在床，經濟重擔及醫療費用全仰賴打工維持家計的越南籍妻子，且有一位3歲幼兒需撫養，家庭經濟狀況十分拮据。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲非常重視本市職災、弱勢勞工家庭之多元性照顧，勞工局除結合九大工會志工協助進行房屋修繕外，並持續對這些面臨生活困境的職災、弱勢家庭提供後續關懷與物資協助。

台南市木工業職業工會理事長方澄科也說，在房屋修繕過程中，看到部分職災、弱勢勞工家庭生活困苦環境惡劣，家中物資缺乏，今天特地偕同工會幹部，在工會顧問林炳利副議長、林阳乙議員的陪同下，與勞工局王鑫基局長共同前往居住於仁德、歸仁、善化、關廟、永康、六甲、東山、西港、柳營、安定、北門、將軍、麻豆、鹽水、七股、白河、北區、南區、東及安南各區等30戶職災、弱勢勞工家庭，將紅包、喜憨兒歡喜餐、棉被、關廟麵等愛心物資，送到他們的手中。

王鑫基指出，台南市推動「希望家園」理念，用愛心傳愛心，除與工會志工將這份暖心親送至職災弱勢勞工手中，也積極推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工家庭房屋修繕計畫，目前已經完成103戶。

台南市勞工局媒合木工工會前往探視職災弱勢勞工並致贈春節慰問禮品。圖／勞工局提供
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台南市勞工局媒合木工工會前往探視職災弱勢勞工並致贈春節慰問禮品。圖／勞工局提供
台南市勞工局媒合木工工會前往探視職災弱勢勞工並致贈春節慰問禮品。圖／勞工局提供
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職災愛心勞工局

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