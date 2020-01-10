雲林一選區選情延燒！張嘉郡、蘇治芬今再互告

雲林縣藍綠互告賄選延燒，第一選區立委候選人張嘉郡、蘇治芬昨天各自公布影片，指控對手賄選。蘇治芬所指控案件，目前一名村長被收押，張嘉郡指控的的走路工案，檢方已分案調查。因雲林縣長張麗善昨晚在凱道造勢大會公開說走路工並在網路散播，民進黨今天提告違反選罷法、誹謗，張嘉郡則也反告對方誣告。

蘇治芬昨天公布3支影片，指出現「空中拋錢買票」賄選新招，被拍到的某村長已被收押，到昨晚更傳喚上百名村民說明。張嘉郡昨也公布一段在遊覽車上側錄的影片，指控11月30日虎尾大造勢，民進黨動員之中，出現疑在車上發走路工的影片。

雲林縣長張麗善昨晚參加總統候選人韓國瑜在台北凱道的造勢大會上，公開直指蘇治芬發走路工1000元，並要求司法不能淪為政治操作工具。

蘇治芬陣營今天針對麗善的言論提告，並控告散播不實謠言的張嘉郡等人，代表遞狀的競總發言人縣議員邱世文說，張麗善在凱道公開發表走路工不實謠言，且經查對手所指控的影片是經過變造

邱世文說，蘇治芬所指控的賄選，人物證俱全且有人被收押，事實勝於雄辯，反觀對手用變造栽贓，蘇治芬對這種不實汙衊，竟還用宣傳車和網路四處散播，感到深惡痛絕，因而提告。

縣長張麗善回應指出，媒體都被執政黨收買，蘇治芬自編自導、無中生有賄選影片，被媒體大肆報導，反觀我方有人證、物證，並具體陳述，檢方拒絕辦案，過度偏頗，司法已淪為執政黨的打手、輔選工具，蘇治芬當過縣長、立委應要有法治精神，她相信司法是公平正義最後防線，不能淪為輔選工具，「蘇治芬要告就告」。