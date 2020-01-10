雲林二選區謝淑亞控告對手抹黑 劉建國陣營：有所本

謝淑亞除了提告還向對手劉建國陣營喊話「夠了吧！」。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

雲林立委第二選區國民黨候選人謝淑亞，今天控告對手民進黨候選人劉建國陣營，指控縣議員江文登等人，針對散發「吃毒無罪」的不實文宣抹黑，違反選罷法、誹謗、違反社會秩序維護法。

「夠了吧」謝淑亞今天控告對手時無奈指出，自選戰以來對手鋪天蓋地抹黑，不談政見，抹黑卻是一次接一變本加厲，她希望對手停止，回歸政策面來。

謝淑亞的發言人縣議員王又民和斗六市長林聖爵等人說，江文登等人在夾報文宣以及網路，大肆散播「吃毒無罪」的不實言論，謝淑亞主張校園毒品零容忍，認為只要持有就應要追訴，豈可能會主張吸毒無罪，這種不實的汙衊，已嚴重意圖使人不當選，因而具狀提告。

劉建國競選總部斗六區總督導的縣議員江文登表示，雲林副縣長謝淑亞去年12月間在全國開台尊王秋季祭典說「吃毒無罪」，直到立院三讀加嚴毒品危害防制條例之後，謝淑亞又在崙背競選總部再說一次「吃毒無罪」，都有影像記錄可查。

江文登說，謝淑亞是副縣長又要競選立委，明知毒品危害防制條例並沒有任何放寬標準，竟公開說「吃毒無罪」，說了又不敢擔，他們所發的文宣有所本，事實勝於雄辯。