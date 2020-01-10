台南走春！ 南瀛綠都心、永康公園布置繽紛花海地毯

春節走春！台南市政府工務局推出溪北新營區南瀛綠都心公園與溪南永康區永康公園，分別以「福氣延年」、「花開如意」喜慶意象粉墨登場，迎接走春賞花的訪客。

南瀛綠都心公園以「花開如意」為設計主軸，延著公園入口設置繽紛的草花盆栽，引導遊客進入綠都心公園園區，於中央草坪設置大面積之花海景觀，打造春意盎然、新春繽紛之氣息。結合園區既有之光電館及立體月洞門意象，營造春節拍照打卡新景點。

月洞門意象也結合春節喜樂，以八方來財、喜氣洋洋、春到福到、蝶飛花舞、財源廣進之概念，讓遊客在賞花的過程中體驗有趣、迎新、節慶等春節意象體驗。

南灜綠都心公園裝置也承襲以往，工務局邀集多位藝術家，以7座立體空間裝置為主體，配合現地動植物生態，並呼應2020年生肖鼠年，設計與鼠年相關的布置主題，營造喜悅熱鬧的地景意象。預計在下周五可以完工。

永康公園以「福氣延年」為設計主題，在公園入口廣場設置繽紛的草花盆栽，妝點公園入口景觀。中央廣場區採用大面積不同色系的草花植物，利用繽紛花海營造迎春喜氣的年節氛圍，並搭配應景的春節春聯意象互動裝置藝術，打造永康公園春節的自然生機及趣味互動打卡景點。

另外，為提升市容景觀，工務局在台南市區永華六區圓環及重要道路節點進行冬季草花布置，綠美化地點包括台南市火車站前圓環、小西門圓環、西門圓環、機場路段、永華路段等地點，讓大台南充滿綠意盎然、萬紫千紅的新春氣象。