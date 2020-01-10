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回收處理廠濃縮成環保回收車 開進台南大遠百

2020-01-10 13:50聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

遠東集團與小智研發公司合作，將傳統回收處理廠濃縮改造成貨櫃般的環保回收車，這輛台灣首見的環保回收車化身為「行動綠方舟」，在今天駛進台南大遠百1樓廣場，預計展出到3月1日。

小智研發公司指出，「mini TRASHPRESSO行動綠方舟」經過5分鐘的過程，包括收集、破碎、加熱和塑形，就能快速處理垃圾，1小時就能回收處理50公斤的寶特瓶。它能將塑料迅速變為有價值的產品，讓回收流程變得簡單又有趣，用最快的速度變廢為寶，甚至延長塑料的使用期限。

透過這台行動綠方舟，回收寶特瓶可製成「環保再生花器」，台南大遠百為了回饋民眾，特別規畫兌換「環保再生花器」系列活動，民眾只要在展出期間的每周六下午3時，持15支乾淨寶特瓶即可兌換「環保再生花器」1個，每場限量20個，另外持HAPPY GO Pay當日館內滿200元消費發票即可至6樓客服中心兌換「環保再生花器」，每日限量50個。

今天台南大遠百舉辦「行動綠方舟」啟動儀式，行政院秘書長李孟諺、台南市長黃偉哲、台南市農業局代理局長李建裕、遠東集團徐元智紀念基金會執行長黃茂德、台南大遠百店長許俊明等出席。

許俊明指出，這次推出「遠東70生生不息-行動綠方舟巡迴展」，透過互動讓民眾親身經歷「回收物重生」的過程，鼓勵大眾也能成為回收材料供應的來源，開啟民眾對廢棄物的無限想像，將無用的垃圾賦予新價值。

遠東集團與小智研發公司合作，將傳統的回收處理廠濃縮改造成貨櫃般的環保回收車。記者...
遠東集團與小智研發公司合作，將傳統的回收處理廠濃縮改造成貨櫃般的環保回收車。記者鄭維真／攝影
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遠東集團與小智研發公司合作，將傳統的回收處理廠濃縮改造成貨櫃般的環保回收車。記者...
遠東集團與小智研發公司合作，將傳統的回收處理廠濃縮改造成貨櫃般的環保回收車。記者鄭維真／攝影
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遠東集團與小智研發公司合作，將傳統的回收處理廠濃縮改造成貨櫃般的環保回收車。記者...
遠東集團與小智研發公司合作，將傳統的回收處理廠濃縮改造成貨櫃般的環保回收車。記者鄭維真／攝影
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遠東集團與小智研發公司合作，將傳統的回收處理廠濃縮改造成貨櫃般的環保回收車。記者...
遠東集團與小智研發公司合作，將傳統的回收處理廠濃縮改造成貨櫃般的環保回收車。記者鄭維真／攝影
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以寶特瓶重製的環保再生花器。記者鄭維真／攝影
以寶特瓶重製的環保再生花器。記者鄭維真／攝影
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行政院黃偉哲李孟諺

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