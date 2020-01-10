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台南七股頂山黑琵增 望遠鏡服務進駐賞鳥亭

2020-01-10 14:26中央社 台南10日電

七股頂山黑面琵鷺棲息數量創歷年來最高的棲息記錄。 圖／黃永豐提供
七股頂山黑面琵鷺棲息數量創歷年來最高的棲息記錄。 圖／黃永豐提供
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每年到台南沿海各棲地度冬的黑面琵鷺族群中，選擇七股頂山棲地的數量有增加趨勢。台南市生態保育學會預計在3月底前的每個週末下午，將在頂山賞鳥亭架設望遠鏡服務遊客。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，到台南度冬的黑面琵鷺數量至今約有2000隻，分布在濱海地區的多處棲地。七股頂山棲地曾在去年12月底記錄到超過700隻，是歷年來最多的一次；至今每天維持在400、500隻，鳥況仍佳。

邱仁武指出，台南市生態保育學會接受交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處的推派，從去年12月28日開始，每週六、日下午2時至4時，都會派解說人員到頂山賞鳥亭，架設高倍數望遠鏡協助民眾賞鳥，並提供團體遊客事先預約。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能說，雲嘉南濱海可說是水鳥的天堂，現在正是賞鳥的最佳時間。管理處在七股頂山設有2座賞鳥亭，民眾可在此賞鳥；但提醒賞鳥及拍鳥人士應注意安全，勿高聲喧嘩，與鳥類保持適當的距離，以免「你愈靠近鳥、鳥離你愈遠」。

邱仁武指出，頂山賞鳥亭附近屬廢棄鹽灘地，在秋冬期間鳥類生態相當豐富；除了黑面琵鷺外，也有機會看到黑腹燕鷗、濱鷸、蒼鷺等其他鳥類。

賞鳥生態保育黑面琵鷺

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