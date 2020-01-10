遲緩兒早療黃金期在0到6歲 陳淑慧：打造幸福環境

嘉義市每年確診需接受早期療育的發展遲緩兒平均有600人，嘉義市副市長陳淑慧今天前往嘉義市身心障礙福利中心，關心伊甸基金會的孩子們，她說，0至6歲早期療育的成效，比6歲以後的成效高出10倍，是早療的黃金期，市府對早療照顧不遺餘力，希望給孩子們打造幸福環境。

陳淑慧在社會處長林家緯、伊甸社會福利基金會雲嘉區區長洪宏錡與義市身心障礙福利服務中心主任周俸存陪同下，並發放春節慰問金，希望讓他們過個好年，陳淑慧還與可愛的「慢飛天使」一起跳舞同歡。

孩子一看到陳淑慧，立即緊緊擁抱，孩子們也挑選春聯及元寶鑰匙圈等禮物，送給她和市長黃敏惠以及林家緯。陳表示，感謝伊甸基金會18年來，一路走來，始終如一，以最專業，最有愛心的方式，為慢飛天使家庭付出心力，用心照護他們的需求。

她說，市府對於身心障礙、行動不便，以及早期療育照顧都不遺餘力，期望落實「身心障礙者權利公約」，達到機會平等、公平參與、權益保障，保障身障者的實質權益。更希望充滿愛心與貼心服務的城市，能讓所有市民享有安全、安定、幸福的生活環境。

林家緯表示，伊甸基金會民國91年起接受市府委託，經營管理嘉市身心障礙福利服務中心，辦理早期療育服務，目前提供35名身心障礙及發展遲緩兒日間療育服務，以及34名外展時段式服務，18年來服務超過1萬人次。