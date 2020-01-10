營造台南「光環境」 串連歷史城區讓夜間更多樣

台南市有「文化首都」之稱，其中中西區古蹟及歷史建築密集，台南市以「光環境」改造計畫將該區作為示範區域，透過不同的照明模式讓夜間光環境更多樣化，除了為歷史城區的夜晚帶來新風貌，也提升了該區公共空間夜間環境的品質。

台南市中西區有著台南孔廟、原台南武德殿、原台南神社事務所、司法博物館、原台南警察署（台南市美術館一館）、林百貨等，隨著舊城區歷史密集地帶的文化建設陸續完工開放，文資處於去年即提出光環境改造計畫，希望形塑建築的夜間景觀風貌，展現各建物文化資產價值。

南市文資處表示，這一次的光環境改造計畫範圍為孔廟周邊圍牆、神社事務所、葉石濤文學紀念館及天主教聞道出版社等建築本體，希望利用燈具與光源特性，突顯上述建物的造型與特色，展現建築及其材料細部，讓夜間街道成為優雅的人文風景。

文資處指出，照明設計強度是依據各區域夜間光環境氛圍進行調整，避免照明過度、過亮，兼具美學效果及節能環保，同時也配合市民生活作息，照明在下午5時30分到隔天凌晨6時開啟燈光，並加入時程控制及照明變化，以不同照明模式提供夜間光環境的多樣化，提供民眾適宜夜間休憩的公共區域。